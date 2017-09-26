Банки
Статья опубликована в № 4415 от 26.09.2017 под заголовком: МКБ распродают без срока

Инвесторы распродают вечные бонды Московского кредитного банка

Санация второго банка из списка «Альфа-капитала» взволновала инвесторов

Вечные евробонды Московского кредитного банка (МКБ) в понедельник усилили падение, начавшееся неделю назад. Вчера в 18.00 мск они стоили 74% от номинала, что соответствует доходности 16% годовых – за день их цена упала на 7 п.п. Неделей ранее цена была около 95%, доходность – 10,5%, следует из данных Bloomberg. Reuters дает другие цифры (см. график), однако падение цены сопоставимо.

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