Письмо о проблемах «ФК Открытие» не повлекло антимонопольного дела

ФАС считает, что УК «Альфа капитал» уже прислушалась к ее замечаниям

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Проанализировав имеющуюся информацию, ФАС пришла к выводу о «спорности» письма «Альфа капитала» «ввиду используемой в нем терминологии» Е. Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении управляющей компании «Альфа капитал», сообщило ведомство. Как сказано в его заявлении, 31 августа УК «Альфа капитал» предоставила в ФАС письмо, в котором сообщила, что устранила признаки недобросовестной конкуренции и выполнила предупреждения.

Предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами ФАС направила в компанию 18 августа этого года, следует из заявления службы. Причиной послужило письмо менеджера «Альфа капитала» Сергея Гаврилова о том, что «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк якобы испытывают финансовые трудности. Его Гаврилов разослал клиентам УК 10 августа. Позже «Альфа капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения, а 18 августа УК отозвала письма своего менеджера. «Заявления сотрудника таким образом полностью дезавуированы», – считает представитель «Альфа капитала».