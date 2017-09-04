Письмо о проблемах «ФК Открытие» не повлекло антимонопольного дела
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении управляющей компании «Альфа капитал», сообщило ведомство. Как сказано в его заявлении, 31 августа УК «Альфа капитал» предоставила в ФАС письмо, в котором сообщила, что устранила признаки недобросовестной конкуренции и выполнила предупреждения.
Предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами ФАС направила в компанию 18 августа этого года, следует из заявления службы. Причиной послужило письмо менеджера «Альфа капитала» Сергея Гаврилова о том, что «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк якобы испытывают финансовые трудности. Его Гаврилов разослал клиентам УК 10 августа. Позже «Альфа капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения, а 18 августа УК отозвала письма своего менеджера. «Заявления сотрудника таким образом полностью дезавуированы», – считает представитель «Альфа капитала».
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