Профучастники

Письмо о проблемах «ФК Открытие» не повлекло антимонопольного дела

ФАС считает, что УК «Альфа капитал» уже прислушалась к ее замечаниям

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении управляющей компании «Альфа капитал», сообщило ведомство. Как сказано в его заявлении, 31 августа УК «Альфа капитал» предоставила в ФАС письмо, в котором сообщила, что устранила признаки недобросовестной конкуренции и выполнила предупреждения.

Предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами ФАС направила в компанию 18 августа этого года, следует из заявления службы. Причиной послужило письмо менеджера «Альфа капитала» Сергея Гаврилова о том, что «ФК Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Промсвязьбанк якобы испытывают финансовые трудности. Его Гаврилов разослал клиентам УК 10 августа. Позже «Альфа капитал» назвал письмо Гаврилова его личной точкой зрения, а 18 августа УК отозвала письма своего менеджера. «Заявления сотрудника таким образом полностью дезавуированы», – считает представитель «Альфа капитала».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике