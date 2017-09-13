ЦБ включил Московский кредитный банк в перечень системно значимых банков

ЦБ включил Московский кредитный банк (МКБ), подконтрольный концерну «Россиум» Романа Авдеева, в список системно значимых кредитных организаций.

Как следует из пресс-релиза ЦБ, теперь в этот перечень включены 11 банков. Помимо МКБ в него входят «Юникредит банк», Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк России , «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что регулятор уделит больше внимания качеству управления рисками в банках, особенно системно значимых.

«Безусловно, мы будем придавать больше значения, больше внимания оценке не просто финансовых показателей по отчетности (капиталу, ликвидности), но качеству управления рисками в банках, особенно системно значимых банках, и развитию конкуренции для того, чтобы финансовый сектор действительно становился фактором экономического развития», - сказала глава Банка России.