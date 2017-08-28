Моисеев назвал российскую банковскую систему абсолютно устойчивой

Российская банковская система абсолютно устойчива и будет работать стабильно независимо от судьбы тех ли иных банков, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Я считаю, что банковская система абсолютно устойчива. Почему я так считаю? Потому что комбинация целого ряда шагов и создание целого ряда институтов, которые были реализованы в последнее время, дают широкую возможность Центральному банку применять целый спектр мер», – сказал он.

С точки зрения стабильности системы в целом он никаких рисков не видит: «Я считаю, что система будет работать стабильно независимо от судьбы тех или иных банков. В конечном итоге вся эта система настроена таким образом, чтобы обеспечить минимальные последствия для клиентов банков, в случае если у банка возникают проблемы».

УК «Альфа капитал» 16 августа сообщила о проблемах внутри целой группы банков – «ФК Открытие», «Бина», МКБ и Промсвязьбанка. Эти четыре банка входят в топ-15. Компания рекомендовала своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

ФАС 21 августа предупредила «Альфа капитал» о прекращении действий с признаками нарушения антимонопольного законодательства. По оценке службы, информация в письме о проблемах у «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка не соответствует действительности, поскольку не подтверждается официально.