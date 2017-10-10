Дыра в капитале «ФК Открытие» составила почти 190 млрд рублей М. Стулов / Ведомости

Отрицательный капитал «ФК Открытие» на 1 октября составил минус 188,9 млрд руб., санируемого им «Траста» – 157,9 млдр руб., говорится на «Федресурсе».

За месяц капитал «ФК Открытие» сократился на 347 млрд руб., «Траста» – на 58,5 млрд руб. Финансовым оздоровлением обоих банков с 29 августа занимается ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Капитал «Открытия» снизился в основном за счет досоздания резервов, отрицательной переоценки ценных бумаг в портфеле банка и оказания безвозмездной помощи дочерней структуре, пояснил управляющий директор «ФК Открытие» Александр Дмитриев. На размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка: после того как капитал стал отрицательным, активы, предоставленные акционерам, и вложения в финансовые организации стали вычитаться из него в полном объеме, добавил он.

При снижении капитала до отрицательной величины происходит уменьшение размера уставного капитала до 1 руб., а это одно из обязательных условий для докапитализации банка за счет денежных средств ФКБС, напомнил Дмитриев.

Ранее ЦБ говорил, что акционеры «Открытия» могли сохранить 25% акций банка, но, если капитал окажется отрицательным, действующие акционеры полностью утрачивают свои права на банк.