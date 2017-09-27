Государству приходится спасать свои банки

На их поддержку уже потрачено столько же, сколько на санацию частных игроков

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Большинство госбанков остаются источником риска, предупреждает Fitch (президент Сбербанка Герман Греф – слева, президент ВТБ Андрей Костин – справа) PHOTOXPRESS

С 2013 г. государство потратило на поддержку госбанков почти 2 трлн руб., подсчитало Fitch. С тех пор госбанки получили в капитал 260 млрд руб. от бюджета, 854 млрд – от фонда национального благосостояния и еще столько же по программе докапитализации через ОФЗ.