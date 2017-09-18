Бюджет получит от госкомпаний 400 млрд рублей дивидендов

Объем поступлений от дивидендов госкомпаний и госбанков в 2018-2020 гг. предусмотрен в размере чуть более 400 морд руб. ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов Е. Стецко / Ведомости

Объем поступлений от дивидендов госкомпаний и госбанков в 2018-2020 гг. предусмотрен в размере чуть более 400 млрд руб. ежегодно, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Соответствующий проект федерального бюджета был одобрен на заседании правительства.

«Что касается дивидендов, то, действительно, мы предусмотрели выплату дивидендов в течение трехлетки, исходя из 50% (от чистой прибыли по МСФО) по ключевым нашим компаниям. Мы также предусматриваем уплату дивидендов по банкам с госучастием, которые будут рассчитаны, в том числе, с учетом выполнения показателя достаточности капитала», - отметил он (цитата по «Интерфаксу»). Он уточнил, что общий объем дивидендов на трехлетку учтен «чуть больше 400 млрд руб. ежегодно».

Правительство намерено принимать отдельные решения по дивидендам ряда ключевых государственных компаний и банков, добавил Силуанов. «В бюджете учтена сумма чуть меньше, чем в этом году. Тем не менее, еще раз повторю, что окончательные решения будут определяться в ходе следующего года при подготовке директив по голосованию в рамках участия государства в этих компаниях», - приводит «Прайм» слова министра.

Он отметил, что для банков с государственным участием уровень дивидендов будет рассчитываться с учетом выполнения показателей достаточности капитала.

Минфин рассчитывает, что в следующие три года госкомпании будут отдавать акционерам хотя бы половину чистой прибыли по МСФО, включая Сбербанк (сейчас правила правительства на него не распространяются, доля принадлежит ЦБ). Это не просто увеличит доходы государства и частных акционеров, повысит качество инвестпроектов госкомпаний и их капитализацию, но и создаст равные, конкурентные условия в экономике, настаивал Минфин в «Основных направлениях бюджетной политики на 2018–2020 гг.».

По оценке Счетной палаты, в этом году федеральный бюджет может недополучить 205 млрд руб. дивидендов госкомпаний: «Дивиденды сохранены на уровне бюджета 483,9 млрд руб., хотя сейчас уже очевидно для нас, что 205 млрд руб. мы недополучим, мы такую оценку дали», – сообщала председатель ведомства Татьяна Голикова.