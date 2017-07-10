Минфин продолжает борьбу за дивиденды госкомпаний

Правительство держалось до последнего – еще в апреле Минфин настаивал, что все госкомпании без исключения заплатят 50% Евгений Разумный / Ведомости

Минфин рассчитывает, что в следующие три года госкомпании будут отдавать акционерам хотя бы половину чистой прибыли по МСФО, включая Сбербанк (сейчас правила правительства на него не распространяются, доля принадлежит ЦБ). Это не просто увеличит доходы государства и частных акционеров, повысит качество инвестпроектов госкомпаний и их капитализацию, но и создаст равные, конкурентные условия в экономике, настаивает Минфин в «Основных направлениях бюджетной политики на 2018–2020 гг.». «Искусственное занижение отдачи на вложенный капитал» создает необоснованное преимущество для госкомпаний по сравнению с частными, пишет он. Например, в Центральной и Восточной Европе госкомпании отдают акционерам в среднем 70% прибыли.

Заниженные дивиденды Минфин приравнивает к субсидии. Ее цена по четырем крупнейшим публичным госкомпаниям («Роснефть», «Газпром», Сбербанк, ВТБ) – 350 млрд руб., или 0,4% ВВП по итогам работы в 2016 г., а в среднем за последние пять лет – около 300 млрд руб. ежегодно. Субсидией Минфин считает разницу между дивидендной доходностью по акциям госкомпаний и долгосрочным ОФЗ. Эта субсидия «ведет к прямым потерям общественного благосостояния», настаивает Минфин.

О дивидендной субсидии госкомпаниям Минфин говорит не первый раз. Но пока бюджет продолжает платить ее. В прошлом году правительство решило повысить уровень дивидендов с 25% чистой прибыли до 50% от прибыли по МСФО или РСБУ, от большей из величин (с этого года – по МСФО). Федеральный бюджет получил от госкомпаний всего 208 млрд руб. (с учетом дивидендов от продажи «Роснефти» – 918,8 млрд) после 259 млрд руб. в 2015 г. В этом году согласно закону о бюджете Минфин рассчитывал на 483,3 млрд руб. дивидендов и примерно на таком же уровне до 2020 г.

Планы пока не сбывались. И в прошлом, и в этом году не все госкомпании оказались «одинаково равны» – крупнейшие добились исключений, отдав на дивиденды меньше 50% прибыли по МСФО (а от «Роснефтегаза» Минфин хотел всю его прибыль). «Поводов для исключений было очень много – каждая компания прибедняется по-своему, каждый уникален и ни разу не повторяли друг друга: у кого-то инвестпрограмма, кому-то закон мешает, а кто-то вовсе не госкомпания», – иронизирует федеральный чиновник. Всех их объединяет одно – сильный лоббистский ресурс, резюмирует он.

Правительство все еще пытается выработать систему для дивидендов госкомпаний. На прошлой неделе Минэкономразвития отправило в правительство свои предложения, рассказывают два чиновника: все госкомпании должны проходить независимый аудит инвестпрограмм, а при отказе автоматически должны отдавать половину прибыли. Если независимый аудит покажет, что издержки «на капвложения «Газпрома» завышены, ему уже труднее будет сослаться на большую инвестпрограмму», надеется один из собеседников «Ведомостей».

Крупнейшие госкомпании и банки по начислению дивидендов государству, млрд руб.

«Газпром» 95,17

Всего бюджет мог бы получить от монополии 238 млрд руб. дивидендов, если бы «Газпром» отдал половину прибыли по МСФО, а «Роснефтегаз», через который государство также владеет монополией, – все полученные им дивиденды. Но результат оказался значительно скромнее. Напрямую бюджет получит только 73 млрд руб., а «Роснефтегаз» свою долю должен перечислить в следующем году. Акционерам «Газпром» отдаст лишь 20% от прибыли по МСФО, даже меньше, чем в прошлом году, – 24%.

«Газпром» добился заниженных дивидендов, сославшись на большую инвестпрограмму. В прошлом году правительство почти сразу пошло на уступки – это компенсация за повышение налоговой нагрузки, объяснял министр экономического развития Алексей Улюкаев. На этот раз бюджет, наоборот, решил получить налоговую компенсацию за снижение дивидендной нагрузки. Правда, компенсация небольшая (от повышения НДПИ – 30 млрд руб. в IV квартале 2017 г.) и достанутся деньги только государству, а не всем акционерам.

Правительство держалось до последнего – еще в апреле Минфин настаивал, что все госкомпании без исключения заплатят 50%. Однако в мае президент Владимир Путин пояснил, что «Газпром» все же будет платить по-особенному: с прибыли без учета бумажных доходов.

Заявленная на 2017 г. инвестпрограмма «Газпрома» – 910 млрд руб. Но, возможно, эта цифра еще вырастет, как это обычно происходит осенью. Крупнейшие инвестпроекты – «Северный поток – 2» (111 млрд руб.), Бованенковское месторождение (37 млрд), «Турецкий поток» (42 млрд), газопровод «Ухта – Торжок – 2» (62 млрд), Чаяндинское месторождение (64 млрд), трубопровод «Сила Сибири» (159 млрд) и Амурский ГПЗ (102 млрд). При такой инвестпрограмме денежный поток компании обнулится при любом уровне дивидендов, по расчетам аналитиков Fitch, и компании придется занимать. По итогам 2016 г. отношение чистого долга к EBITDA – 1,5.

Сбербанк 67,77

В дивидендной политике Сбербанка не указано, сколько он должен платить акционерам, но госбанк неоднократно заявлял, что стремится к 20% от чистой прибыли. Этой норме он и следовал, за исключением 2014 г., когда отдал акционерам лишь 3,5% чистой прибыли (10,16 млрд руб.). Кризис заставлял банк держать запас капитала, чтобы создавать резервы по украинским активам и кредитам, испортившимся из-за девальвации рубля. Но уже по итогам 2015 г. банк вернулся к дивидендам на уровне 20%, заплатив 44,5 млрд руб.

За 2016 г. Сбербанк выплатил рекордные дивиденды – 25% чистой прибыли по МСФО, или 135,5 млрд руб., из которых 67,75 млрд получил ЦБ (владеет 50% плюс 1 акция госбанка, 90% прибыли регулятор отдает бюджету). А по итогам 2017 г. Минфин хочет получить вдвое больше, распространив и на Сбербанк «правило 50%»: план по этим доходам на 2018–2020 гг. – 150 млрд, 165 млрд и 181,5 млрд руб. соответственно, следует из проектировок Минфина.

Госбанку вполне по силам направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, поскольку рентабельность его капитала составляет в среднем 20%, говорил аналитик UBS Михаил Шлемов. Но есть риск, что большие дивиденды могут ограничить рост бизнеса Сбербанка при условии сохранения текущего уровня достаточности капитала.

«Алроса» 43,42

«Алроса» по итогам 2016 г. выплатила в 4 раза больше дивидендов, чем в 2015 г. Чистая прибыль за 2016 г. составила 131,3 млрд руб. На выплату дивидендов решено направить 65,769 млрд руб., или 50% от прибыли.

ВТБ 38,50

По итогам прошлого года ВТБ заплатил 44,4 млрд руб., что составляет 86% от его чистой прибыли по МСФО. Выплаты на привилегированные акции, размещенные в пользу Минфина, составили 11,1 млрд руб., а в пользу АСВ, – 18,1 млрд.

«Роснефть» 31,69

Если бы Минфину удалось добиться своего, то бюджет получил бы от «Роснефти» около 45 млрд руб. Но «Роснефть» формально не считается госкомпанией – ею государство владеет через «Роснефтегаз» – и требования правительства на нее не распространяются.

Согласно дивидендной политике «Роснефти» компания должна платить не менее 35% от чистой прибыли по МСФО – 63,4 млрд руб., из которых половина достанется «Роснефтегазу» и в следующем году – частично бюджету (если не будет промежуточных дивидендов). Однако в этом году «Роснефть» может уточнить дивидендную политику, после того как Путин попросил главного исполнительного директора «Роснефти» и председателя совета директоров «Роснефтегаза» Игоря Сечина увеличить выплаты до 50% от чистой прибыли по МСФО. «Роснефть» намерена выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2017 г., писали «Интерфакс», Bloomberg и Reuters и подтверждали «Ведомостям» человек, близкий к «Роснефти», и два федеральных чиновника. По словам одного из них, они как раз и могут составить 50% чистой прибыли по МСФО.

В 2016 г. капитальные затраты «Роснефти» составили 709 млрд руб., в этом году компания планирует потратить около 1 трлн (следует из ее презентации). Хотя аналитик «Атона» Александр Корнилов считает, что затраты могут быть меньше – около 700 млрд. Инвестпрограмма растет несколько лет подряд, с 2015 г. она выросла на 33% в 2016 г. Основные проекты – разработка месторождений Русское, Тагульское, Требса и Титова (принадлежит СП «Башнефти» и «Лукойла» – «Башнефть-полюсу»), а также Таас-Юряха, говорится в презентации. В I квартале 2017 г. компания инвестировала в развитие 192 млрд руб. Долговая нагрузка, по данным компании, – 1,6 EBITDA (без учета долга по китайским контрактам). С учетом долга по китайским контрактам – выше 3 EBITDA, отмечает управляющий GL Asset Management Сергей Вахрамеев.

«Транснефть» 23,93

В этом году «Транснефть» начислила 30,6 млрд руб. дивидендов (государству – 23,9 млрд), или всего 13% прибыли по МСФО. В прошлом году эта доля и вовсе составила 9%. Согласно дивидендной политике «Транснефти» она ориентируется на выплату 25, 20 или 15% от нормализованной чистой прибыли в зависимости от долга, инвестпрограммы и др. Но владельцы привилегированных акций согласно уставу компании получают 10% чистой прибыли компании. При этом дивиденды на одну привилегированную акцию не могут быть ниже, чем на обыкновенную.

Секрет «Транснефти» прост – исторически прибыль скапливается в «дочках», поэтому прибыль по РСБУ в разы меньше прибыли по МСФО. В итоге выплаты 50% прибыли по МСФО превышают 100% прибыли по РСБУ – а это запрещено законом об акционерных обществах, считает «Транснефть». Доказать обратное или уточнить законодательство Минфину пока не удается. Тактика «Транснефти» похожа на поведение младшего брата в семье, считает федеральный чиновник: «Сначала [о поблажках] просят «Газпром», «Роснефть», и когда уже им все дали, пристраивается паровозом «Транснефть» – потери уже не кажутся такими большими».

Капвложения компании с 2017 по 2020 г. оцениваются в 1 трлн руб., из которых 292,8 руб. – в новые проекты, остальное – в техническое перевооружение и реконструкцию инфраструктуры. Крупные строящиеся объекты: нефтепровод Куюмба – Тайшет, расширение трубы Сковородино – Мохэ и ВСТО, проекты «Юг» и «Север». На конец марта 2017 г. отношение чистый долг / EBITDA «Транснефти» – 1,6.

ФСК 12,94

ФСК отдала акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по РБСУ (без учета неденежных статей) – 18,2 млрд руб. Это рекорд для энергокомпании. Согласно дивидендной политике ФСК отдает на дивиденды не менее 10% скорректированной чистой прибыли. Но в этом году она получила рекордные дивиденды от «Интер РАО», где ей принадлежит 18,57%, – 3 млрд руб.

В конце прошлого года Минэнерго утвердило инвестпрограмму ФСК до 2020 г. в 482,3 млрд руб. Чистый долг ФСК на конец 2016 г. составил 221,8 млрд руб., или 1,9 EBITDA. В 2017 г. ФСК должна будет погасить 25 млрд руб. по долгу. В прошлом году свободный денежный поток ФСК был положительным, долговое финансирование ей не требуется.

«Русгидро» 12,04

Дивиденды за 2016 г. – рекордные за всю историю компании. Дивидендная политика «Русгидро» предполагает выплату акционерам не менее 5% от чистой прибыли по МСФО. Но компания также руководствуется собственными потребностями и рекомендациями правительства. В итоге дивиденды за 2016 г. составят 50% чистой прибыли по МСФО – 19,9 млрд руб.

Размер дивидендов «Русгидро» влияет на ставку по форвардному контракту компании с ВТБ на 55 млрд руб., отмечается в сообщении компании. С учетом объявленных дивидендов в 2017 г. она снизится более чем на 4%. «Русгидро» превращается в хорошую дивидендную историю с доходностью 8% и выше на фоне снижения инфляции до уровня около 5%, оценивает аналитик Renaissance Capital Владимир Скляр.

«Аэрофлот» 10,58

«Аэрофлот» выполнил директиву правительства, выплатив дивиденды по итогам 2016 г. в 50% от чистой прибыли (19,4 млрд руб.). Это были рекордные дивиденды с 2010 г. К тому же в последние два года из-за убытков компания вообще ничего не выплачивала. А в 2016 г. «Аэрофлот» получил рекордную прибыль по МСФО (38,8 млрд руб., из них прибыль акционеров материнской компании – 37,4 млрд). Но аналитики указывают, что компания могла бы выплатить и больше. На конец 2016 г. на счетах «Аэрофлота» было 31,5 млрд руб., свободный денежный поток (с учетом выплаты авансов за поставку самолетов и инвестпрограммы) в 2016 г. составлял 47,7 млрд руб., отмечал аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.

«Ростелеком» 7,35

Уже несколько лет дивиденды компании привязаны к денежному потоку и превышают 100% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль «Ростелекома» по МСФО в 2016 г. составила 12,2 млрд руб. (из них прибыль акционеров материнской компании – 11,8 млрд). Дивидендная политика компании предполагает дивидендные выплаты в 2016, 2017 и 2018 гг. не менее 75% от свободного денежного потока за каждый год, минимум 45 млрд руб. всего за три года. За 2016 г. компания выплатит 15 млрд руб. дивидендов.

«Роснефтегаз»

«Роснефтегаз» (принадлежит Росимуществу) – это прослойка между государством и его крупнейшими нефтегазовыми активами. Холдинг владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома» и 26,36% «Интер РАО». За прошлый год от этих активов «Роснефтегаз» получит 56,6 млрд руб. дивидендов.

Принятые допущения

в расчет включены компании, в которых государство прямо или косвенно владеет контрольным пакетом акций

под прямым участием подразумевается доля, принадлежащая Росимуществу или Минфину

под косвенным участием понимается доля, контролируемая государством через другие компании, госкорпорации, собственность субъектов РФ и муниципальная без учета перекрестного владения

финансовые показатели приведены из отчетности по МСФО

данные в таблицах упорядочены по убыванию суммарного размера дивидендов за 2016 г., приходящихся на прямую и косвенную долю государства

финансовые показатели приведены из отчетности по МСФО (чистая прибыль – за вычетом доли меньшинства) Источники: данные компаний, расчеты «Ведомостей»

Еще в 2012 г. бюджету доставалась почти вся чистая прибыль «Роснефтегаза». Но в 2013 г. (годом ранее Сечин возглавил «Роснефть») – лишь четверть: на продаже BP 5,66% акций «Роснефти» «Роснефтегаз» заработал $4,87 млрд. С тех пор ежегодно за накопленные в «Роснефтегазе» дивиденды разыгрывается настоящая битва. Исходя из данных компании и «Интерфакса» госхолдинг отдавал государству в 2014–2016 гг. от 12 до 24% прибыли по РСБУ.

Минфин хотел изменить ситуацию – и снова изымать у «Роснефтегаза» всю его прибыль. И ситуация действительно изменилась. Но только не в пользу бюджета – у «Роснефтегаза» просто не оказалось прибыли, а вместо нее образовался убыток в 90,4 млрд руб. (вовремя не пришли деньги от продажи 19,5% «Роснефти»). Поэтому компания не заплатила вообще ничего. Убыток был технический: «Роснефтегаз» в декабре прошлого года ускоренно перечислил в бюджет 717 млрд руб. от продажи 19,5% акций «Роснефти», а сам получил деньги только в январе 2017 г.

При этом отчетность «Роснефтегаз» с разрешения правительства не публикует. И уже самому правительству не хватает информации об этой компании, следует из датированного 20 июня письма директора департамента экономики и финансов правительства Валерия Сидоренко в Минэкономразвития и Минэнерго.

Впрочем, Путина это не смущает. По его словам, «Роснефтегаз» финансирует приоритетные проекты, о которых правительство иногда забывает. Так, компания инвестирует в проекты в сфере науки и образования, в производство самолетов для региональных линий и авиационного двигателя с большой тягой. Также «Роснефтегаз» финансирует принадлежащую «Роснефти» верфь «Звезда» и строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» (99,99% на 0,01%) предприятие, стоимость проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно.

В подготовке статьи участвовали Артур Топорков, Виталий Петлевой, Галина Старинская