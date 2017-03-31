В бюджете на 2017–2019 годы учтены все дивиденды «Роснефтегаза»

Сейчас «Роснефтегаз», владеющий акциями «Газпрома», «Роснефти» и «Интер РАО», перечисляет в бюджет 50% полученных от них дивидендов – как и все госкомпании, обязанные отдавать бюджету половину прибыли. Но «Роснефтегаз» – не обычная госкомпания, а прослойка (см. врез). У «Роснефтегаза», правда, есть и инвестпрограмма, но она полностью покрывается ликвидностью, которая у него есть.

Осенью прошлого года Минфин предложил отправлять 100% дивидендов транзитом в бюджет. Как выяснили «Ведомости», Минфин это не только предложил, но и записал в дополнительные поступления в бюджет на 2017–2019 гг. от нового правила, рассказали три федеральных чиновника. В Минфине это не комментируют.

Запись в бюджете сразу усиливает переговорную позицию Минфина, говорит один из федеральных чиновников: теперь это не гипотетическое желание министерства и, если будет решено половину оставлять в «Роснефтегазе», это обернется прямыми потерями бюджета.

Вопрос о «Роснефтегазе» вместе с вопросами о других госкомпаниях обсуждался в среду на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова, рассказывают участники совещания. «Были даны поручения продолжить работу и просчитать представленные подходы», – говорил его представитель.

Минэкономразвития поддерживает позицию Минфина, знают федеральные чиновники. До смены министра в Минэкономразвития предлагали сперва оценить инвестпрограмму «Роснефтегаза» – об этом писал замминистра Николай Подгузов осенью 2016 г., правда, «Роснефтегаз» свою инвестпрограмму не предоставлял и писал, что информировал президента. Вопрос вынесен на самый высокий уровень, пока ответ не получен, говорили недавно чиновники Росимущества и Минэкономразвития.

Между прибылью и бюджетом Правительство создало «Роснефтегаз» в 2004 г. как временное хранилище акций «Газпрома» и «Роснефти» – когда они собирались объединиться. У «Роснефтегаза» – 50,1% «Роснефти», почти 11% «Газпрома» и 27,63% «Интер РАО». До 2016 г. «Роснефтегаз» был ОАО и публиковал отчетность, но затем стал АО.

Прогнозная прибыль «Газпрома» на 2016 г. – около 800 млрд руб., оценивает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

У «Роснефти», продолжает он, прибыль, скорректированная на курсовые разницы, – 398 млрд руб. В лучшем случае «Роснефтегаз» получит от этих компаний около 145 млрд. Плюс «Газпром» напрямую заплатит в бюджет максимум около 150 млрд, подсчитал он: если все просуммировать, предполагая, что «Роснефтегаз» заплатит в бюджет 100% от прибыли, бюджет получит максимум 295 млрд руб.

У бюджета сейчас есть дополнительные доходы из-за превышения цены на нефть, заложенной в бюджет, но есть риск, что будет снижен НДПИ для месторождения «Роснефти» Самотлор – это может лишить бюджет до 80 млрд руб., рассуждает третий чиновник: дыру надо чем-то закрыть. Сохраняются и риски, что не все госкомпании отдадут дивидендами 50% прибыли. Скорее всего бюджет получит существенно меньше, для госкомпаний наверняка опять будут сделаны исключения, полагает Маринченко. Цены на нефть и газ по-прежнему низки, налоговое бремя «Газпрома» растет – норма выплат в 50% от чистой прибыли выглядит малореализуемой, говорит он, вероятнее, что дивиденды останутся на уровне прошлого года.

В конце прошлого года «Ведомости» спрашивали у президента Владимира Путина, почему бы не изъять в пользу бюджета деньги со счетов «Роснефтегаза». «Есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза», – ответил Путин. – И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание».

«Роснефтегаз» финансирует верфь «Звезда», принадлежащую «Роснефти», а также строительство четырех электростанций в Калининградской области через совместное с «Интер РАО» (99,99% на 0,01%) предприятие, стоимость проектов – 60 млрд и 100 млрд руб. соответственно. По словам Путина, «Роснефтегаз» инвестирует также в проекты в сфере науки и образования; в производство самолетов для региональных линий; в производство авиационного двигателя с большой тягой.

«Роснефтегаз» вполне способен переварить все эти проекты уже сейчас: на счетах у него было 544 млрд руб. на конец 2016 г., оценивал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Доподлинно сегодня финансовые результаты и инвестпрограмма «Роснефтегаза» не известны – правительство решило засекретить его отчетность, сообщал в начале года «Дождь».