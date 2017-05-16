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Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Бумажная защита «Газпрома»

«Газпром» нашел способ направить на дивиденды меньше, чем рассчитывало правительство.

При расчете дивидендов надо вычитать прибыль от курсовых разниц, сказал Владимир Путин
  • Александр Воробьев,
  • Маргарита Папченкова
  • / Ведомости

По МСФО у «Газпрома» большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей» о размере дивидендов «Газпрома» за 2016 г.

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