«Газпром» нашел способ направить на дивиденды меньше, чем рассчитывало правительство.

Президент Владимир Путин указал «Газпрому» способ не платить 50% чистой прибыли в виде дивидендов
Сергей Портер / Ведомости
По МСФО у «Газпрома» большая прибыль, но она бумажная, она на бумаге, реального денежного потока нет. Поэтому, когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение», – сказал Путин, отвечая на вопрос «Ведомостей» о размере дивидендов «Газпрома» за 2016 г.