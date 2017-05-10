Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Министры требуют денег «Роснефтегаза»

Чиновники подбираются к деньгам «Роснефтегаза»

Профильные министерства одобрили изъятие в бюджет всех дивидендов, получаемых холдингом
«Роснефтегаз» обсуждает свою программу не с министрами (слева – Антон Силуанов, справа – Максим Орешкин), а за кулисами с президентом (Владимир Путин в центре)
«Роснефтегаз» обсуждает свою программу не с министрами (слева – Антон Силуанов, справа – Максим Орешкин), а за кулисами с президентом (Владимир Путин в центре)
Photoxpress

Все профильные министерства – Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго – согласовали проект распоряжения правительства о 100%-ном изъятии дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза», рассказали сотрудники трех министерств. Документ, по их словам, ждет рассмотрения в аппарате правительства и администрации президента. Осталась только политическая воля, говорят собеседники «Ведомостей».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике