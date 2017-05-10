Чиновники подбираются к деньгам «Роснефтегаза»

«Роснефтегаз» обсуждает свою программу не с министрами (слева – Антон Силуанов, справа – Максим Орешкин), а за кулисами с президентом (Владимир Путин в центре)

Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Министры требуют денег «Роснефтегаза»

Все профильные министерства – Минфин, Минэкономразвития, Минэнерго – согласовали проект распоряжения правительства о 100%-ном изъятии дивидендов госкомпаний у «Роснефтегаза», рассказали сотрудники трех министерств. Документ, по их словам, ждет рассмотрения в аппарате правительства и администрации президента. Осталась только политическая воля, говорят собеседники «Ведомостей».