Гендиректор «Роснефтегаза» подтвердил наличие соглашения с владельцами доли «Роснефти»

Гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев подтвердил наличие соглашения о стратегическом сотрудничестве с новыми владельцами 19,5% акций «Роснефти» - консорциумом швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA). «Соглашение акционеров - оно пока конфиденциально», – заявил Букаев. Он не исключил появления новых акционеров, так как «Роснефть» является публичной компанией, ее акции обращаются на рынке.

В январе нефтетрейдер Glencore и суверенный фонд Qatar Investment Autority (QIA) закрыли сделку по покупке 19,5% акций «Роснефти». Бюджет России получил от приватизации 710,8 млрд руб., включая 18 млрд руб. за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза», обеспеченных измененной дивидендной политикой, одобренной советом директоров «Роснефти» в рамках подготовки к приватизации компании.