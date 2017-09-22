Греф не ожидает больше санаций крупных банков в России

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что в России в ближайшее время скорее всего санаций крупных банков не будет, передает ТАСС.

«На банковском рынке больше таких проблем среди крупных банков нет. Мне кажется, что сейчас ситуация будет более здоровая и ЦБ, перехватив управление, создал почву для успокоения в банковском секторе», - пояснил он.

По его словам, регулятор гарантирует права клиентов банка. Он также отметил, что санация Бинбанка и «ФК Открытие» не окажет влияния на стабильность банковской системы России. Собственники банков сотрудничают с регулятором, добавил он.

Греф также сказал, что руководство Бинбанка допустило несколько стратегических ошибок, но на ситуацию оказала влияние и макроэкономика. «Все собралось вместе, и эти риски «выстрелили», - пояснил Греф, добавив, что госбанкам невыгодны банкротства частных банков.