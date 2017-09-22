Владимир Путин выслушал предвыборные наказы бизнеса

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Владимир Путин встретился с крупным бизнесом на три месяца раньше обычного Пресс-служба президента России

Президент Владимир Путин в четверг встретился с руководителями более 50 крупнейших российских компаний и бизнес-объединений. Помимо представителей правительства (см. врез) на встречу была приглашена и руководитель Центрального банка Эльвира Набиуллина, но сложные вопросы банковской сферы (в частности, о санации крупнейших частных банков – «Открытия» и Бинбанка) не обсуждались, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на участников. Не говорили и о судебном разбирательстве между компаниями «Роснефть» и АФК «Система», передало агентство, хотя их руководители Игорь Сечин и Владимир Евтушенков на встрече присутствовали.

Темы разговора Путин обозначил сразу. Важно понять причины наметившегося промышленного роста и сохранить эти тенденции, необходимо также выслушать мнения и предложения бизнеса о «сохраняющихся внешних ограничениях и даже угрозе их расширения», сказал президент. Это и обсуждалось, подтвердили «Ведомостям» участники встречи. Речь шла об условиях санкций, о том, как жить в условиях их ужесточения, сказал один из собеседников: «Мы обсуждали, как реагировать на эти вопросы, все высказались, какие изменения нужны в экономике, какие поправки, в общем, получился конструктивный разговор». Говорили и о налоговой системе, но каких-либо кардинальных мер по ее изменению никто не предлагал, добавил собеседник. Президент много говорил о санкциях и успокаивал, что в случае их расширения правительство бизнес поддержит, рассказал еще один участник встречи. Предприниматели, в частности, просили президента сказать, каких налоговых изменений им ждать, но больше всего Путин говорил о государственном регулировании, в том числе налоговом, отметил собеседник. Очень подробно остановились на донастройке антиофшорного закона о контролируемых иностранных компаниях (КИК), добавил руководитель «Опоры России» Александр Калинин. С 2017 г. компании должны будут платить налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 20%, люди – 13% (при доле в 50%). Последний раз закон о КИК менялся в конце 2015 г., а в начале сентября Минфин опубликовал проект поправок в него, уточняющий правила исчисления убытков таких компаний, сформированных до 2015 г., расчет их базы по операциям с ценными бумагами и отдельные пояснения к правилам налогового резидентства компаний.

Белый дом в Кремле Правительство на встрече в Кремле представляли первый вице-премьер Игорь Шувалов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономразвития Максим Орешкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Большие встречи с российским бизнесом Путин проводит ежегодно, но обычно они проходят во второй половине декабря. Возможно, Путин хочет показать, что после президентских выборов 2018 г. все будет иначе, полагает политолог Константин Калачев. Встреча с бизнесом, как и первый визит в офис «Яндекса», также состоявшийся в четверг, – части президентской избирательной кампании, которую уже ведет Путин, убежден Калачев. Эти встречи и визиты говорят о возможности смены приоритетов государства: это демонстрация того, что в кризисное время ставка на госкомпании и природные ресурсы себя не оправдала, нужны новые драйверы роста, которые обеспечат развитие экономики, несмотря на внешние обстоятельства, поясняет эксперт. Бизнесу же важно, чтобы это намерение государства было реальным, а не предвыборной имитацией, отмечает эксперт.