Шишханов обещает вернуть Бинбанку 300–350 млрд рублей

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Будущее Бинбанка снова видится в ярких красках Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк объявил, что согласился провести санацию Бинбанка, «Рост банка», «Бинбанк диджитала» и Уралприватбанка силами своего Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация из сотрудников ЦБ и фонда. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, принудительная конвертация средств кредиторов в капитал (bail-in) не производится.

Это второй случай санации банковской группы Фондом консолидации. 29 августа ЦБ объявил, что фонд забирает на лечение группу «Открытие».

Регулятора согласно его сообщению просил о санации собственник Бинбанка. Крупнейший из них – Микаил Шишханов объяснял свою просьбу тем, что «не рассчитал бизнес-сил»: проблемы «Рост банка» (его санирует Шишханов) и купленного «МДМ банка» на падающем рынке оказались намного серьезнее, чем предполагал банкир. «Рост банк» практически полностью финансируется Бинбанком – тот предоставил ему более 600 млрд руб.

Основанием для введения временной администрации стала угроза вкладчикам и кредиторам банка, объяснил зампред ЦБ Василий Поздышев, но это не единственная причина санации – ЦБ предписал Бинбанку доформировать резервы, в результате чего капитал банка снизился на треть. Кроме того, за сентябрь банк потерял 56 млрд руб. клиентских средств, треть из них – деньги физлиц, рассказал Поздышев.

ЦБ пришлось на этой неделе предоставить Бинбанку ликвидность. Сумма не раскрывается. «Это в разы меньше, чем мы потеряли в сентябре, – уверяет Шишханов. – За день в среду, после вашей публикации, банк потерял около 5 млрд руб. средств клиентов. Как только я почувствовал, что так дальше пойдет и к следующей среде банк ляжет, я попросил ЦБ поскорее зайти в банк».

Поздышев рассказал, что до сентября собственники Бинбанка предлагали регулятору разные планы финансового оздоровления, но все они имели в основе одно и то же предложение – дать собственникам льготный кредит на долгий срок – до 10 лет: «Нами эти предложения приняты быть не могли». И лишь в начале сентября собственники попросили о финансовом оздоровлении с участием Фонда консолидации, сообщил он. Заявление на санацию было написано в прошлый понедельник, сказал Шишханов. По предварительной оценке, с учетом того, что не все активы группы изу-чены, а также не изучены сделки за последний месяц, необходимость в доформировании резервов банков группы составляет 250–350 млрд руб., заявил Поздышев.

Активы назад

Примерно столько, по словам Шишханова, собираются вернуть в банк его собственники.

Санация группы Бинбанка будет проходить по схеме лечения группы «Открытие», следует из материалов ЦБ. Регулятор рассчитывает, что финансовое оздоровление займет 6–8 месяцев, после чего банки будут работать с соблюдением нормативов. Вопрос о сохранении доли участия в капитале пока не обсуждается – это будет понятно после проведения оценки банка, следует из слов Поздышева: «При любом сценарии от собственников будет требоваться заведение всех свободных активов либо под банки этой группы <...> либо под оформление залога в этих банках».

Евгений Давыдович предправления Бинбанка Объем снятия средств в Бинбанке снизился по сравнению со вчерашним днем в 3 раза. Количество звонков клиентов в контакт-центр уменьшилось за сутки в 5 раз. Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня отменяли свои заказы.

Оба контролирующих лица – Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев оказывают содействие, сказал Поздышев, добавив, что речь идет о заведении в банк активов, которые не обременены и не заложены. В основном это промышленные активы, уточнил он, добавив, что с собственниками сейчас идут переговоры. «Наши условия следующие, – сформулировал зампред Центробанка. – Все свободные активы, которые не обременены, не заложены в других банках, – мы сейчас как раз изучаем периметр этих активов – все эти активы должны быть возвращены в банк».

«Это большой перечень активов, которые существуют возле банка, в том числе компании, которые финансировал банк. Промышленные активы, сельскохозяйственные, переработка, строительные и девелоперские активы», – перечисляет Шишханов. Эти активы стоят 300–350 млрд руб., говорит он, замечая, что это субъективная оценка команды банка. «Активы заводятся в банк с начала этого года, когда я понял, что средств на его поддержку у меня больше нет, а найти нового инвестора для «Рост банка» не удалось», – продолжает Шишханов.

ЦБ остался без пенсии

Пенсионный бизнес семьи в Фонд консолидации не попадет, следует из слов Поздышева. Промышленно-финансовая группа «Сафмар», подконтрольная семье Шишханова и Гуцериевых, владеет тремя НПФ: «Сафмар», «Доверие» и «Моспромстрой». Первые два входят в десятку крупнейших фондов, работающих с пенсионными накоплениями. «Сафмар» привлек 185 млрд руб. накоплений 2,3 млн человек, «Доверие» – 95,7 млрд руб. накоплений 2 млн человек (данные ЦБ на 30 июня).

По словам Поздышева, у регулятора есть механизм санации только банков, кроме того, по оценкам ЦБ, пенсионные фонды группы и страховая компания ВСК, иные финансовые активы группы «Сафмар» в финансовом оздоровлении не нуждаются. «Пенсионная группа никак не связана с банком. У банка не хватало рейтинга, чтобы работать с пенсионными деньгами, поэтому пересечений нет», – говорит Шишханов. Он рассказал, что продал акции «Сафмара» при SPO и вложил вырученную сумму – около $200 млн – в капитал банка. «Но портфели сыпались, и возможности капитализировать банк больше не было», – заключает он.