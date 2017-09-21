Шишханов готов продать долю в Бинбанке за рубль

Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявил в четверг о готовности продать свою долю в санируемом банке «за рубль». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

По его словам, руководство банка в настоящий момент обсуждает с надзорными органами и ЦБ, что 75% акций Бинбанка достанутся государству в лице Банка России и 25% останется у него самого и у миноритарных партнеров. «Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того чтобы организация дальше жила и развивалась», - подчеркнул он.

Шишханов рассказал, что последние полтора года он продавал свои активы для поддержки капитала банка, но в декабре прошлого года «исчерпал собственные ресурсы» и в начале текущего года обратился к своему партнеру (Михаилу Гуцериеву, совместно владеют более 96% акций Бинбанка), чтобы тот «нашел какой-то выход, чтобы экономика банка выправлялась». Однако в феврале 2017 г. он понял, что собственных средств для дальнейшей поддержки кредитной организации ему не хватит, и стал вести переговоры с ЦБ.

Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация - в ее состав вошли сотрудники как ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями.