Отток средств из Бинбанка снизился втрое после сообщения ЦБ о санации

Объем снятия средств в Бинбанке снизился после объявления Банка России о санации кредитной организации. «Стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток: объем снятия средств в Бинбанке снизился по сравнению со вчерашним днем в три раза. При этом количество звонков клиентов в наш контакт-центр уменьшилось за сутки в пять раз. Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке», - сказал предправления банка Евгений Давыдович, слова которого приводит пресс-служба организации.

Клиенты банка понимают, что у них нет оснований беспокоится, уверен Давыдович, потому что «поддержка ЦБ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка».

Всего в сентябре клиенты забрали из Бинбанка 56 млрд руб., говорил сегодня зампред ЦБ Василий Поздышев. «По сравнению с предыдущей ситуацией – с "Открытием" – дефицит у банка есть, но он не такой значительный. Вопрос в том, насколько он долго будет длиться», - приводил «Интерфакс» его слова. Одна треть этой суммы приходится на средства физлиц, две трети - на юрлиц, отмечал он.

По его словам, отток средств клиентов в основном касается Бинбанка, все остальные банки группы незначительно влияют на ситуацию с ликвидностью. «Источников ликвидности у Бинбанка много, они разные, это не только ЦБ. <...> Если в течение дня они никак средства с рынка собрать не смогут, тогда подкрепим ликвидностью», - добавил Поздышев.

Сегодня было объявлено о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанка через Фонд консолидации банковского сектора. В Бинбанк и «Рост банк» введена временная администрация.