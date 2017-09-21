ЦБ не стал санировать пенсионный и страховой бизнес «Сафмара»

Не все финансовые активы группы нуждаются в санации, считает регулятор Денис Гришкин / Ведомости

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы «Сафмар» и страховая компания ВСК не войдут в периметр санации Бинбанка. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«НПФ группы «Сафмар» и страховая компания (доля «Сафмар финансовые инвестиции» в ней 49% - прим. редакции) в периметр сделки по санации не войдут <...>. Их связь с банками группы «Бин» не столь большая», - передает «Интерфакс» слова Поздышева. Он напомнил, фонд консолидации не может входить в капитал управляющих компаний (УК) и НПФ. К тому же, продолжил Поздышев, НПФ, ВСК и другие финансовые активы группы не нуждаются в санации.

Промышленно-финансовая группа «Сафмар», подконтрольная семье Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева, владеет тремя пенсионными фондами: НПФ «Сафмар», НПФ «Доверие» и НПФ «Моспромстрой». Первые два входят в десятку крупнейших частных фондов, работающих спенсионными накоплениями. По данным ЦБ на 30 июня, НПФ «Сафмар» контролирует 185,0 млрд руб. накоплений от 2,3 млн человек, НПФ «Дове ие» привлек 95,7 млрд руб. накоплений от 2 млн человек. «Моспромстрой» работает только с пенсионными резервами (496,0 млн руб.).

НПФ «Сафмар» входит в публичный инвестиционных холдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI). Бинбанку и «Рост банку», о санации которых ЦБ объявил в четверг, 21 сентября , сейчас может принадлежать до 8,9% SFI, а значит, и НПФ «Сафмар», свидетельствуют материалы пенсионных фондов.

Первым проектом для фонда консолидации стала санация группы «Открытие», три НПФ, связанных с группой – «Лукойл-гарант», НПФ Электроэнергетики и НПФ РГС – вошли в периметр санации и попали под контроль ЦБ. «Дыра по пенсионной линии в «Открытии» была отдельной серьезной проблемой, в группе «Сафмар» такого нет», - говорит контрагент фондов группы. По его словам, решить проблемы фондов акционеры могут самостоятельно, не теряя над ними контроль: проблемных инвестиций у фондов группы меньше, а качественных активов у собственника больше, чем у структур «Открытия».

На 15:20 21 сентября на Московской бирже акции «Сафмар финансовые инвестиции» (переименованный «Европлан») подешевели на 9,18% до 623 руб. за штуку. Это минимальная стоимость с июля 2016 г. Капитализация компании составила 69,6 млрд руб. Накануне акции подешевели на 7,92%.

Прежде всего, фондам группы «Сафмар» грозят репутационные риски – как их клиенты будут реагировать на ситуацию с Бинбанком, считает аналитик АКРА Юрий Ногин. В то же время сохраняется риск падения доходности – по итогам года доходность фондов может опуститься ниже средней по рынку из-за переоценки вложений НПФ в облигации Бинбанка.

Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ, уверяет представитель НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. По его словам, у фондов нет расчетных счетов по накоплениям в Бинбанке (составляют около 95% от общего объема пенсионных активов), а портфели«диверсифицированы по разным параметрам и обеспечены реальными активами».