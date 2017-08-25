Фонд «Сафмар» получил обязательства ещё одного фонда Евгения Новицкого

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало пенсионный фонд (НПФ) «Сафмар» для пожизненных выплат клиентам НПФ «Первый национальный», сказано в сообщении на сайте АСВ. Сумма обязательств – 153 млн руб. пенсионных резервов для 3041 участников.

Этот фонд – один из шести НПФ бывшего топ-менеджера АФК «Система» Евгения Новицкого, у которых Центробанк отозвал лицензии в июне 2016 г.

Активы фондов («Первого национального», «Мечел-фонда», НПФ металлургов, «Цериха», Торгово-промышленной палаты и «Уральского финансового дома») регулятор оценил в 24 млрд руб., 17 млрд из которых – пенсионные накопления.

К НПФ «Сафмар» уже перешли обязательства двух фондов Новицкого – «Мечел-фонда» и Торгово-промышленной палаты.