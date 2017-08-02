Законопроект может быть принят уже в осеннюю сессию

Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: НПФ сообщат о потерях

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ЦБ и депутаты придумали, как уберечь граждан от потери доходов при смене НПФ А. Гордеев / Ведомости

Центробанк и комитет Госдумы по финансовому рынку придумали, как решить проблемы граждан по переводу пенсионных накоплений из одного фонда в другой. «Есть договоренность подготовить поправки в закон, согласно которым перевести пенсионные накопления граждане смогут, либо подав заявление к текущему страховщику, либо через портал госуслуг», – рассказал «Ведомостям» председатель комитета Анатолий Аксаков. Об этом на совещании в ЦБ договорились представители регулятора, Минфина, Пенсионного фонда России, Минтруда и пенсионных СРО, разработкой поправок займутся комитет и ЦБ. Сейчас пенсионные накопления граждане могут перевести, только обратившись в фонд, в котором они хотят быть застрахованы.