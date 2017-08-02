Минтруд: Пенсионный капитал от Минфина ударит по людям с низкими доходами

Это ухудшит положение людей с низкими доходами, которые потеряют 6% своих заработков, говорится в письме М. Стулов / Ведомости

В предложенную Минфином систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) нельзя включать всех людей, без учета их материального положения и доходов, пишет Минтруд в заключении на проект концепции ИПК («Ведомости» ознакомились с письмом, его цитирует и ТАСС). Это ухудшит положение людей с низкими доходами, которые потеряют 6% своих заработков, говорится в письме.

На прошлой неделе правительство вернуло в Минфин проект концепции ИПК, в том числе из-за того, что она не была согласована с другими органами власти. По замыслу Минфина и Центробанка, ИПК должен заменить обязательную накопительную систему, взносы в которой заморожены с 2014 г. В отличие от существующей системы отчислять деньги на ИПК будет работник из своей зарплаты, выбирая ставку от 0 до 6%. Если он не сделает выбор, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

Минфин предлагает вводить систему ИПК поэтапно, сначала — упрощенно включать в нее работников крупных предприятий, поскольку на них средние зарплаты выше, чем на средних и мелких. Но даже на крупных предприятиях не все работники зарабатывают выше среднего, подчеркивает Минтруд.

Включая людей в систему ИПК, нужно учитывать и их возраст, настаивает Минтруд, иначе они будут ждать, что в будущем получат более высокую пенсию, но у многих ожидания не оправдаются. У работающих пенсионеров слишком мало времени на формирование пенсионных сбережений и их инвестирование — их пенсионные сбережения не вырастут. Конституционный суд в 2007 г. указывал, что граждане, у которых формируются пенсионные накопления, ожидают увеличения пенсий в будущем, напоминает Минтруд. Поэтому в систему ИПК нужно включать только тех людей, для которых участие в ней оправдает ожидания.

Участие в пенсионном плане должно быть только добровольным, продолжает настаивать Минтруд — автоматическая подписка, предлагаемая Минфином, этому не способствует, ее нужно проработать, чтобы права работников не ущемлялись. Автоподписка по умолчанию означает автоматическое изъятие средств работников, даже если в дальнейшем их вернут (такая возможность предлагается в первый год участия в системе). Причем непонятно, вернут их «по номиналу» или с доходом: поскольку НПФ зарабатывали на этих деньгам, вернуть нужно с доходом, считает Минтруд. Непонятно и кто будет платить с этих денег подоходный налог. «Работнику создаются все «невыносимые» условия для возврата изъятых у него средств», – резюмирует Минтруд. Человек должен действовать осознанно — заключать договор с НПФ или с НПФ и работодателем.

Согласно концепции, возврат вложенных средств гарантирует Агентство по страхованию вкладов. Минтруд считает, что нужно гарантировать и возврат дохода от инвестирования. Причем НПФ должны отвечать своим капиталом как за потерю денег, так и недостижение «минимальной нормальной доходности».

Претензии у Минтруда есть и к налоговым льготам, которые Минфин предлагает работодателям, чтобы стимулировать их сотрудников копить на пенсии. Согласно концепции, расходы компании будут уменьшены на сумму выплаченных работником взносов с повышающим коэффициентом – 3% в первые шесть лет и затем 6%. Работодатель может уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы на оплату труда работников или их содержание и сейчас, напоминает Минтруд. Странно и то, что расходы работника будут считаться расходами работодателя и приниматься к налоговому вычету дважды, указывает министерство.