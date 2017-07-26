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Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Пенсия по автомату

Как заставить россиян копить на пенсии, решит правительство

Минфин предложил ему несколько способов

Доработанная концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), согласованная с ЦБ и Минэкономразвития, была внесена в правительство в понедельник, сообщил «Ведомостям» представитель Минфина.

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