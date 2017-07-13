ЦБ не хочет допускать страховщиков к системе индивидуального пенсионного капитала

Концепция ИПК была разработана, чтобы преодолеть кризис заморозки пенсионных накоплений Евгений Разумный / Ведомости

Допустить страховщиков к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) наряду с негосударственными пенсионными фондами (НПФ) пока невозможно, заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, пока к этому шагу никто не готов.

«С учетом тех разностей [бизнес-моделей и регулирования], которые существуют между двумя отраслями [страховщиками и НПФ] объединить их под систему ИПК просто невозможно. Это будут непрогнозируемые последствия в контексте конкуренции», – цитирует ТАСС Чистюхина.

Для того чтобы сравнить все бизнес-модели, условия функционирования, решить проблему регулятивного арбитража, нужно время, которого сейчас нет, говорит зампред.

Поэтому само подключение страховщиков и других участников финрынка к ИПК можно будет обсуждать только после того, как заработает система, считает зампред. Система ИПК, разработанная ЦБ совместно с Минфином осенью прошлого года, должна заработать с 2019 г. Сейчас правительство, Центробанк и Минфин спорят о так называемой «автоподписке»: она подразумевает, что граждане с момента запуска системы подписываются на формирование пенсионных накоплений за счет отчислений с зарплаты.

Концепция ИПК была разработана, чтобы преодолеть кризис заморозки пенсионных накоплений, напоминает Чистюхин. «Было принято совершенно правильное и прагматичное решение, чтобы на данном этапе сосредоточиться только на негосударственных пенсионных фондах, которые имеют дело только с пенсионными накоплениями», – поясняет он.