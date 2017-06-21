Статья опубликована в № 4346 от 21.06.2017 под заголовком: Пенсионный автомат
Минфин придумал новый способ заставить людей копить на пенсии
На накопления их подпишут без нарушения их прав
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Будущее пенсионных накоплений остается туманным
Евгений Разумный / Ведомости
На следующей неделе Минфин внесет в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
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