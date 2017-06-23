В Пенсионном фонде рассказали о рекордах переходной кампании 2017 года

В Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 2,4 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений Евгений Разумный / Ведомости

За первые пять месяцев 2017 г. в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 2,4 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ПФР. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 г., когда ПФР принял чуть больше 1 млн заявлений. За весь 2016 год в фонд поступило 12 млн заявлений о переводе.