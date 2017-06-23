Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Потерянные три года
В Пенсионном фонде рассказали о рекордах переходной кампании 2017 года
Если ПФР одобрит заявки желающих досрочно сменить фонд, они потеряют инвестиционный доход за три года
- Анна Холявко
- / Ведомости
В Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 2,4 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений
Евгений Разумный / Ведомости
За первые пять месяцев 2017 г. в Пенсионный фонд России (ПФР) поступило 2,4 млн заявлений о переводе пенсионных накоплений, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ПФР. Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2016 г., когда ПФР принял чуть больше 1 млн заявлений. За весь 2016 год в фонд поступило 12 млн заявлений о переводе.
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