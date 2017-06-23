Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Минфин пока ошибся
Автоматически подписать всех работников на пенсионные накопления не получится
Это противоречит Гражданскому кодексу, признал Минфин
- Татьяна Ломская
- / Ведомости
Будущая пенсионная система будет зависеть от самих работников
Евгений Разумный / Ведомости
Заставить всех работников отчислять средства на пенсионные накопления не получится. Юристы, с которыми консультировался Минфин, так и не придумали, как подписать граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия, не нарушив Гражданский кодекс, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.
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