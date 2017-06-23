Автоматически подписать всех работников на пенсионные накопления не получится

Статья опубликована в № 4348 от 23.06.2017 под заголовком: Минфин пока ошибся

Будущая пенсионная система будет зависеть от самих работников Евгений Разумный / Ведомости

Заставить всех работников отчислять средства на пенсионные накопления не получится. Юристы, с которыми консультировался Минфин, так и не придумали, как подписать граждан на пенсионные накопления без предварительного согласия, не нарушив Гражданский кодекс, сообщил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев.