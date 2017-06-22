Принудительное будущее
- Мария Железнова
- / Ведомости
Настойчивость, с которой правительство пытается сконструировать систему пенсионных накоплений, только подтверждает мрачное будущее системы пенсионного обеспечения. Государство всячески агитирует граждан копить на старость самостоятельно, но одновременно пытается сделать добровольные накопления немного обязательными: только так можно обеспечить массовость накоплений, а только массовые накопления могут решить проблему бедности пенсионеров.
В целевой вариант макропрогноза до 2035 г. Минэкономразвития заложило практически нулевой реальный рост пенсий через 20 лет, их отношение к зарплате сократится с нынешних 35 до 22%. Едва ли не единственная альтернатива государственной пенсии – пенсионные накопления, но старая схема, при которой такие отчисления были обязательными, была фактически ликвидирована замораживанием взносов с 2014 г.
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