Лишь четверть социальных выплат и льгот в России доходит до нуждающихся

Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Россия не понимает, кто у нее бедный

Российские власти не слишком хорошо понимают, кому достаются социальные выплаты Sergei Gapon / AFP

Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП – больше, чем большинство стран с переходной экономикой. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер, указывают эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) в докладе, посвященном эффективности соцподдержки («Ведомости» с ним ознакомились). Федеральных выплат и льгот около 800, и еще в среднем 100 – в каждом регионе.

Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью. По закону государство оказывает социальную помощь людям, чей доход опустился ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам (см. график на стр. 04). Соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. При этом из 1 руб., выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%.

Социальная поддержка оказывается в основном не нуждающимся, а людям с заслугами перед государством: их поощряют примерно четвертью всех социальных выплат, это больше 700 млрд руб. На социальные пакеты военных и госслужащих уходит почти 12% средств в регионах и на федеральном уровне, подсчитали авторы доклада. Больше всего регионы тратят на поддержку ветеранов труда – это не только деньги, но и натуральные льготы: на оплату жилья и проезд. Но бедных среди них в 5,4 раза меньше, чем в среднем по стране, а когда нужно снижать расходы, регионы сокращают расходы не на ветеранов, а на поддержку семей с детьми.

Есть и совершенно необъяснимые выплаты: один из регионов предоставляет бесплатный проезд курсантам в городском транспорте, другой обеспечил жильем победительницу конкурса «Краса России». На реальную социальную поддержку идет не 3% ВВП, а только около 1,9% ВВП (или 1,5 трлн руб.), оценивают авторы доклада.

Снизить бедность помогло бы повышение адресности соцподдержки и расширение принципа нуждаемости. Причин низкой эффективности две: несовершенство правил, используемых для проверки доходов при назначении выплат, и крайне небольшой размер большинства выплат, который не может вывести людей за черту бедности, говорит соавтор доклада, руководитель Центра финансов социальной сферы НИФИ Олеся Феоктистова. Адресными мерами охвачено только 13% россиян, оценивают эксперты НИФИ, в том числе 10% небедных людей.

Повышение адресности соцподдержки отчасти поможет снизить бедность. По расчетам НИФИ, для перераспределения в пользу малоимущих семей потенциально есть около 1,5 трлн руб. Это значит, что нужно вводить критерий нуждаемости при выплате всех или части пособий. Но одной этой меры недостаточно, нужно найти еще дополнительные возможности (около 245 млрд руб.) – отменить некоторые налоговые льготы, например по НДС.

Из-за льготной 10%-ной ставки НДС на продовольствие, товары для детей и лекарства в 2016 г. бюджет недополучил около 450 млрд руб., оценивал Минфин, к 2020 г. потери вырастут до 614 млрд. Сейчас выгода от этой льготы достается в основном небедным семьям, а также производителям товаров, в том числе импортерам.

Также необходимо исключить из социальной помощи ту часть выплат, которая входит в социальные пакеты учителей, врачей, военных и других работников, говорит Феоктистова. Цель социальной защиты – предупреждение и смягчение последствий социальных рисков, которые ведут к снижению доходов, но у них нет ничего общего с выплатами по профессиональным признакам, продолжает она. Нужно на федеральном уровне определить методику оценки нуждаемости, которая учтет полный состав семьи и все источники ее доходов, указывают авторы доклада: регионы смогут опираться на него при перераспределении денег в пользу тех, кто в них больше всего нуждается, – прежде всего бедных семей с детьми. Методика должна учитывать и людей, которые станут бедными, если лишатся социальной поддержки, указывает Феоктистова.

Пенсии в России важнее пособий Исследователи анализируют только социальные выплаты и льготы, а самая большая статья социальных расходов в России – пенсии. Не учитывается и социальное страхование. С их учетом государство ежегодно тратит на социальную защиту 12,3% ВВП. Но пенсионные и социальные программы часто дублируют друг друга: треть людей получают и пенсии, и помощь. Последняя часто компенсирует небольшой размер пенсии, указывал Всемирный банк. Но пенсии воздействуют на бедность сильнее, чем социальная помощь, указывали эксперты банка: на каждый процентный пункт ВВП, потраченный на пенсии, бедность сокращается приблизительно на 1,6 п. п. Зависимость бедности от социальных выплат – 1,33.

Пока же каждый регион определяет сам, кого считать нуждающимся: кто-то учитывает инвалидность, отсутствие денег, кто-то – трудную жизненную ситуацию, рассказывает Феоктистова. Есть и федеральная поддержка, которая предоставляется без учета нуждаемости, ее тоже стоит перераспределять в пользу малоимущих семей с детьми, так же как и материнский капитал, который не решает ни демографической задачи, ни задачи снижения бедности.

Предлагают авторы и ограничения на получение одинаковых федеральных и региональных мер социальной поддержки, и объединение многочисленных выплат в единое универсальное пособие для бедных.

Реформа может не понравиться отдельным слоям населения, но другого пути победить бедность и помочь наиболее уязвимым семьям нет, признают эксперты НИФИ.

Отмена отдельных льгот и переход на адресную поддержку будут постепенными, успокаивает федеральный чиновник: с введением критерия нуждаемости старые пособия могут просто не индексироваться. Произойдет это не раньше 2021 г., нужна система единого реестра людей и домохозяйств, чтобы понимать реальную структуру и уровень бедности.

Пока же оценить уровень бедности сложно, согласен другой федеральный чиновник, особенно среди работающего населения, когда на некоторых производствах только часть зарплат выплачивается официально. Неформальная занятость велика и есть риск забрать деньги у ветеранов труда, чей доход может превышать 1,5 прожиточного минимума, и отдать людям с достаточно высоким доходом от неформальной деятельности, согласна директор Института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

В большинстве случаев для ликвидации бедности семьи пособие должно превышать 10 000 руб., говорит Овчарова. Есть риск, что пособие будет давать больше денег бедным семьям, чем низкая зарплата, и они полностью перейдут на пособие. Переход на адресность высвободит еще около 25 коп. с каждого рубля, оценивает она, но зарплату людей нужно повысить до прожиточного минимума, чтобы у них не было стимулов отказываться от работы и переходить на пособие. Необходимо расширить программы поддержки безработных или предоставлять пособие в обмен на обязательство всех неработающих трудоспособных членов семьи устроиться на работу (сейчас среди них около 1,5 млн человек). При низких заработках пособие увеличит доходы семьи, говорит Овчарова. Необходимо разрешить бедным семьям, участвующим в программах материнского капитала, получать из них выплаты на текущее потребление, призывает она. Использование части материнского капитала на текущее потребление допускал президент Владимир Путин.

Материнский капитал уже получили около 1,2 млн семей, говорит Овчарова, но расходовать его не могут – нет проблем с жильем или самого жилья либо доходы слишком низкие. Главное – снова повысить роль заработка в доходах 40% наименее обеспеченных, призывали эксперты Всемирного банка.

Но вряд ли правительство пойдет на такие меры сейчас, скептична Овчарова. Расходы на льготы проще было уменьшить, когда росли пенсии, но сегодня реальные доходы населения падают, а реальный размер пенсий сокращается.