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Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: На пенсии не подписаться

Пенсионный капитал вернулся в Минфин

Правительство потребовало доработать концепцию новой накопительной системы и согласовать с Минтрудом

Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) нужно доработать и снова внести в правительство, говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Валерия Сидоренко, направленном в Минфин на прошлой неделе. Она до сих пор не согласована с заинтересованными органами власти, не хватает заключения Минюста и правительственного Института сравнительного правоведения, а также информации об обсуждении концепции с рынком и экспертами, объясняется в письме (подлинность подтвердил федеральный чиновник).

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