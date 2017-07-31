Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: На пенсии не подписаться
Пенсионный капитал вернулся в Минфин
Правительство потребовало доработать концепцию новой накопительной системы и согласовать с Минтрудом
- Ольга Адамчук,
- Татьяна Ломская
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Минфин и Центробанк хотят, чтобы система максимально охватила население, а работник включался в нее по умолчанию
Андрей Гордеевй / Ведомости
Концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК) нужно доработать и снова внести в правительство, говорится в письме директора департамента экономики и финансов правительства Валерия Сидоренко, направленном в Минфин на прошлой неделе. Она до сих пор не согласована с заинтересованными органами власти, не хватает заключения Минюста и правительственного Института сравнительного правоведения, а также информации об обсуждении концепции с рынком и экспертами, объясняется в письме (подлинность подтвердил федеральный чиновник).
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