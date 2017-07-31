Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: В будущее без пенсии
В Великобритании и США назревает пенсионный кризис
Из-за роста продолжительности жизни государство не может обеспечить привычные пенсии, и гражданам придется думать об этом самим
- Татьяна Бочкарева
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В будущее без пенсии
Pixabay
Самая быстрорастущая возрастная группа в Великобритании – это те, кто старше 85 лет. Поэтому финансовое управление (FCA) готовит рыночную стратегию для стареющего населения, сообщает FT: «Важно понимать, насколько рынки отвечают нуждам пожилых потребителей». Одна из рекомендаций, которую готовит FCA, – проходить в 75 лет «финансовую диспансеризацию», чтобы разработать финансовый план на остаток жизни.
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