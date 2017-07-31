Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: В будущее без пенсии

В Великобритании и США назревает пенсионный кризис

Из-за роста продолжительности жизни государство не может обеспечить привычные пенсии, и гражданам придется думать об этом самим