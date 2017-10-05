Набиуллина признала «рабочим» объединение Бинбанка с «ФК Открытие»

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сегодня признала «рабочим вариантом» объединение санируемых при участии регулятора Бинбанка и банка «ФК Открытие».

«Объединение банка "Открытие" и Бинбанка - это возможный рабочий вариант. Мы только сейчас приступаем к обсуждению будущих стратегий, бизнес-планов, потому что для нас первая задача - это оценка активов. Вместе уже с избранными органами управления этих банков будем обсуждать стратегию и бизнес-планы. В рамках обсуждения этих стратегий возможно и объединение этих банков. Мы нацелены как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок», - сказала она в кулуарах форума Finopolis-2017.

Прежде «вероятным» объединение санируемых банков называл первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» 29 августа, а 21 сентября — Бинбанка. Их санируют по новой схеме — с помощью Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. Предыдущие собственники могут оставлять себе не более 25% в капитале банка, если он не будет отрицательным.

По недавней оценке Альфа-банка, ЦБ может потратить на финансовое оздоровление «ФК Открытие» и Бинбанка 1-1,2 трлн руб. Сам ЦБ оценивал затраты в 250-400 млрд руб. для «ФК Открытие» и 250-350 млрд для Бинбанка. Как ранее говорила Набиуллина, «ФК Открытие» и Бинбанк, скорее всего, после санации будут проданы через размещение на бирже.