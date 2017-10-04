Бинбанк спишет средства акционеров
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Бинбанк спишет часть своих субординированных обязательств (входят в расчет собственных средств кредитной организации) - достаточность базового капитала банка упала ниже предельного значения 5,125%, объявил в среду Центробанк. Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) в течение шести дней начиная с 19 сентября находилось ниже 5,125%, сообщил сам банк. Списаны будут субординированные обязательства акционеров Бинбанка на $226,56 млн, указано в сообщении. Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью «Ведомостям» говорил, что у него есть субординированные депозиты в банке на сумму «где-то $100 млн».
У банка есть и другие субординированные обязтельства: в 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило Бинбанку субординированный заем на 8,8 млрд руб. в рамках госпрограммы докапитализации банков. Еще 9 млрд руб. получил МДМ-банк, который был объединен с Бинбанком.
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