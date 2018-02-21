Финансы / Банки

Кредиторы Рустама Тарико отказались от предложенных условий реструктуризации

Держатели еврооблигаций Russian Standard сочли «рыночный и справедливый» выкуп бумаг за 25% от номинала неприемлемым
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Инициативная группа держателей дефолтных еврооблигаций Russian Standard Ltd Рустама Тарико отказалась от предложенной реструктуризации.

Во вторник Russian Standard разослала держателям предложения о возможной реструктуризации бумаг на $451 млн (данные Reuters). Компания Тарико предлагает инвесторам два варианта: получить 25% от номинала деньгами или 20% от номинала плюс право на выплаты, привязанные к финансовым результатам банка «Русский стандарт», 49% акций которого заложены по этим евробондам.

«Указанное предложение неприемлемо, оснований для переговоров нет», – цитирует Reuters заявление инициативной группы, которая объединяет держателей 27,5% выпуска (текст заявления есть в распоряжении «Ведомостей»). Группа намерена работать «над сокращением срока бондов и истребованием залога по выпуску».

Отказ инициативной группы представитель холдинга Roust назвал «рабочим процессом» и «стандартным поведением инвесторов»: «Ничего необычного или плохого в этом заявлении не видим. Интерес к предложению высокий, приходят заявки на участие во встрече, мы их регистрируем и готовимся».

О создании инициативной группы держателей стало известно в начале февраля. Ей удалось консолидировать владельцев более 25% выпуска, необходимых для того, чтобы предъявить эмитенту ультиматум: досрочное погашение бумаг либо взыскание заложенных акций «Русского стандарта».

В 2015 г. держатели двух выпусков субординированных евробондов банка «Русский стандарт» – на $350 млн и $200 млн – согласились на реструктуризацию. Они получили денежную выплату – 18% от номинала, а также новые бумаги, эмитентом которых стала уже Russian Standard Ltd.

«Мы узнали о существовании инициативной группы инвесторов несколько месяцев назад из сообщений СМИ и не знаем, кто из держателей облигаций входит в нее», – говорит представитель холдинга. По его словам, представители инициативной группы с «Русским стандартом» связаться не пытались. «Мы надеемся, что у нас появится возможность познакомиться с данными держателями в Лондоне 6 марта и лучше понять их намерения», – добавил он.

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