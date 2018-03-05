Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4520 от 05.03.2018 под заголовком: Совкомбанк пополнит капитал

Зачем Совкомбанк размещает субординированные бонды на $150–200 млн

Банку может потребоваться капитал на расширение бизнеса
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Совкомбанк в пятницу сообщил, что разместит две серии субординированных еврооблигаций на $150–200 млн, в первую очередь бумаги предложены акционерам и крупнейшим клиентам банка. Одна серия – бессрочные облигации на сумму до $100 млн, другая – 11-летние на сумму до $150 млн, номинал – $100, сообщил банк.

Совкомбанк решил пополнить капитал за счет субординированных облигаций, потому что обнаружил, что состоятельные клиенты возвращают средства в российские банки, объяснил предправления банка Дмитрий Гусев. Его ответ передала пресс-служба банка, а от других комментариев отказалась – до закрытия книги заявок в понедельник.

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