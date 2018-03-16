Латвийский банк Rietumu приостановил обслуживание в долларах

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Rietumu Bank

Крупнейший частный банк Латвии Rietumu изменил базовую валюту обслуживания с долларов на евро. Клиентам рекомендовано перевести в евро свои долларовые счета . «Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически», - отмечается в сообщении банка.

Решение о принудительной конвертации объясняется тем, что «поддержание функциональности платежей в долларах США может быть затруднено из-за репутационных проблем латвийской банковской системы». В сообщении Rietumu отмечается, что обслуживание в долларах приостановлено до тех пор, «пока не будут сняты вопросы, имеющиеся у международных партнеров относительно рисков легализации незаконно полученных средств в банковской системе Латвии, и репутация системы не будет восстановлена».

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