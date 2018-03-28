Visa оценила средние расходы болельщиков на чемпионате мира по футболу

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По прогнозам Visa, в июне – июле поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300 000–500 000 человек
Наталья Шарапова для Ведомостей
Посетители чемпионата мира по футболу увеличивают траты по картам примерно на 10-25%, рассказала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. По ее словам, во время чемпионата каждый болельщик тратит около $2400.
Чемпионат мира 2018 г. по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.
По прогнозам Visa, в июне – июле поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300 000–500 000 человек – в дополнение к 4,3 млн гостей, которые обычно приезжали в страну в эти месяцы на протяжении последних четырех лет.
Visa также изучила, готовы ли предприятия малого и среднего бизнеса принимать карты в городах чемпионата. Исследование подготовила Gfk. Результаты таковы. О проведении чемпионата в их городе знают 79% торговых точек, а принимают карты – 64%. Но абсолютное большинство расчетов (82%) все равно приходится на наличные. Треть из тех, кто не принимает карты, планирует установить платежные терминалы к началу чемпионата мира.
Англия – в Волгограде, Панама – в Саранске: кто и где сыграет на ЧМ-2018
Wikimedia
Стадион «Калининград» примет матчи Хорватия – Нигерия (16 июня), Сербия – Швейцария (22 июня), Испания – Марокко (25 июня), Англия – Бельгия (28 июня)
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PhotoXPress
На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня)
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AP
На «Казань-арене» пройдут матчи Франция – Австралия (16 июня), Иран – Испания (20 июня), Польша – Колумбия (24 июня), Южная Корея – Германия (27 июня)
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Андрей Махонин / Ведомости
В Нижнем Новгороде сыграют Швеция и Южная Корея (18 июня), Аргентина и Хорватия (21 июня), Англия и Панама (24 июня), Швейцария и Коста-Рика (27 июня)
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Валерий Матыцин / ТАСС
В Ростове-на-Дону пройдут матчи Бразилия – Швейцария (17 июня), Уругвай – Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея – Мексика (23 июня), Исландия – Хорватия (26 июня)
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Юлия Честнова / РИА Новости
В Саранске на стадионе «Мордовия арена» сыграют сборные Перу и Дании (16 июня), Колумбии и Японии (19 июня), Ирана и Португалии (25 июня), Панамы и Туниса (28 июня)
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Владимир Смирнов/ТАСС
В Самаре пройдут матчи Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня), Сенегал – Колумбия (28 июня)
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Сергей Пятаков / РИА Новости
На «Волгоград арене» пройдут матчи Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (21 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня), Япония – Польша (28 июня)
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Максим Стулов / Ведомости
На «Екатеринбург арене» пройдут матчи Египет – Уругвай (15 июня), Франция – Перу (21 июня), Япония – Сенегал (24 июня), Мексика – Швеция (27 июня)
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Сергей Николаев / для Ведомостей
На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут матчи Марокко – Иран (15 июня), Россия – Египет (19 июня), Бразилия – Коста-Рика (22 июня), Нигерия – Аргентина (26 июня)
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
В Москве на стадионе «Спартак» («Открытие арена») пройдут матчи Аргентина – Исландия (16 июня) Польша – Сенегал (19 июня), Бельгия – Тунис (23 июня), Сербия – Бразилия (27 июня)
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Лужниках» пройдут матчи Россия – Саудовская Аравия (14 июня), Германия – Мексика (17 июня), Португалия – Марокко (20 июня), Дания – Франция (26 июня)