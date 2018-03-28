Visa оценила средние расходы болельщиков на чемпионате мира по футболу

Поток иностранных туристов в Россию в июне – июле вырастет на 300 000–500 000 человек

По прогнозам Visa, в июне – июле поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300 000–500 000 человек Наталья Шарапова для Ведомостей

Посетители чемпионата мира по футболу увеличивают траты по картам примерно на 10-25%, рассказала гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. По ее словам, во время чемпионата каждый болельщик тратит около $2400.

Чемпионат мира 2018 г. по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калиниграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

По прогнозам Visa, в июне – июле поток иностранных туристов в Россию возрастет на 300 000–500 000 человек – в дополнение к 4,3 млн гостей, которые обычно приезжали в страну в эти месяцы на протяжении последних четырех лет.

Visa также изучила, готовы ли предприятия малого и среднего бизнеса принимать карты в городах чемпионата. Исследование подготовила Gfk. Результаты таковы. О проведении чемпионата в их городе знают 79% торговых точек, а принимают карты – 64%. Но абсолютное большинство расчетов (82%) все равно приходится на наличные. Треть из тех, кто не принимает карты, планирует установить платежные терминалы к началу чемпионата мира.

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