Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4538 от 02.04.2018 под заголовком: Сбербанк заработает на облаках

Сбербанк заработает на облаках

Вместе с интегратором «Ай-теко» госбанк предложит клиентам SberCloud
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Сбербанк становится провайдером облачных IT-услуг. Вместе с системным интегратором «Ай-теко» госбанк создает облачную платформу SberCloud, которая будет предоставлять услуги как самому банку, так и внешним заказчикам, рассказали «Ведомостям» представитель Сбербанка и президент «Ай-теко» Шамиль Шакиров. Речь идет о совместном предприятии, в которое «Ай-теко» вложит свой существующий облачный бизнес, а Сбербанк поучаствует деньгами (сумма вложений не раскрывается), объясняют партнеры. Сбербанку будет принадлежать 60% предприятия.

SberCloud предложит корпоративным клиентам (от малого бизнеса до корпораций) облачные решения – инфраструктуру, платформу или софт как услугу, объясняет представитель банка. Другими продуктами SberCloud станут облачная обработка больших данных и инструменты создания решений в области интернета вещей. А эти два направления стали одними из ключевых факторов роста рынка облаков в 2016 г., говорилось в отчете IDC.

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