Финансы / Банки

Азиатско-тихоокеанский банк допустил, что не сможет работать непрерывно

Риски возникли из-за неопределенности с досозданием резервов и действий ЦБ
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) предупредил в годовом отчете: есть риск, что он не сможет продолжать работать непрерывно.

Сейчас ЦБ ведет проверку АТБ, и на момент составления отчетности АТБ не получил от ЦБ ни акта проверки, ни предписания. Неопределенность с дополнительными резервами влияет на нормативы банка, другой фактор риска – возможные действия ЦБ в отношении АТБ; все это может вызвать «значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», заключил АТБ.

В отчетности АТБ признал, что не успел выполнить предписание ЦБ досоздать резервы на вложения в рухнувшую «дочку» «М2М прайвет банк» – лицензия отозвана в декабре 2016 г. АТБ вложил в М2М 8,9 млрд руб.: 2,3 млрд в акции «дочки», 6,1 млрд руб. – в виде межбанковского депозита (остальное на брокерских счетах). АТБ должен был досоздать 100-процентный резерв по этим вложениям, ЦБ дал ему отсрочку до 1 января 2018 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике