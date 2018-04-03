Азиатско-тихоокеанский банк допустил, что не сможет работать непрерывно
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Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) предупредил в годовом отчете: есть риск, что он не сможет продолжать работать непрерывно.
Сейчас ЦБ ведет проверку АТБ, и на момент составления отчетности АТБ не получил от ЦБ ни акта проверки, ни предписания. Неопределенность с дополнительными резервами влияет на нормативы банка, другой фактор риска – возможные действия ЦБ в отношении АТБ; все это может вызвать «значительные сомнения в способности банка продолжать свою деятельность непрерывно», заключил АТБ.
В отчетности АТБ признал, что не успел выполнить предписание ЦБ досоздать резервы на вложения в рухнувшую «дочку» «М2М прайвет банк» – лицензия отозвана в декабре 2016 г. АТБ вложил в М2М 8,9 млрд руб.: 2,3 млрд в акции «дочки», 6,1 млрд руб. – в виде межбанковского депозита (остальное на брокерских счетах). АТБ должен был досоздать 100-процентный резерв по этим вложениям, ЦБ дал ему отсрочку до 1 января 2018 г.
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