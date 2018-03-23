Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Старый кредит с новым лицом
ЦБ просит Азиатско-Тихоокеанский банк сменить акционера
Также банк должен до начала апреля пополнить капитал
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Весь прошлый год банк искал нового инвестора, но безуспешно
Евгений Разумный / Ведомости
Рассрочка, которую Центробанк предоставил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на резервирование кредита рухнувшей дочке «М2М прайвет банк», истекала к 2018 г. Однако АТБ не успел, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к банку, его контрагент и человек, знающий это от сотрудников ЦБ. По словам двух собеседников «Ведомостей», за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита.
В начале года АТБ просил ЦБ продлить рассрочку и на прошлой неделе регулятор согласился, но не надолго – зарезервировать кредит АТБ должен к началу апреля, говорят два собеседника «Ведомостей».
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