ЦБ просит Азиатско-Тихоокеанский банк сменить акционера

Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Старый кредит с новым лицом

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Весь прошлый год банк искал нового инвестора, но безуспешно Евгений Разумный / Ведомости

Рассрочка, которую Центробанк предоставил Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ) на резервирование кредита рухнувшей дочке «М2М прайвет банк», истекала к 2018 г. Однако АТБ не успел, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к банку, его контрагент и человек, знающий это от сотрудников ЦБ. По словам двух собеседников «Ведомостей», за прошлый год банк создал резервы примерно под 80% кредита.

В начале года АТБ просил ЦБ продлить рассрочку и на прошлой неделе регулятор согласился, но не надолго – зарезервировать кредит АТБ должен к началу апреля, говорят два собеседника «Ведомостей».

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