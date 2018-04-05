Триллион плохих долгов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Цифра в 1,1 трлн руб. – а именно столько активов санируемые Центробанком кредитные организации передадут в создаваемый фонд плохих долгов – если и не поражает воображение, то заставляет задуматься. Вопрос не в том, как родилась эта цифра (понятно, что из простого сложения межбанковских депозитов, которыми «ФК Открытие» и Бинбанк финансировали активы своих «дочек»), а в том, что за ней стоит в действительности.
Всему, что будет передаваться в фонд, можно, строго говоря, дать одно общее название – «проблемные активы». Хотя на самом деле за этим словосочетанием может скрываться что угодно. Часть активов может относиться к категории старых, давно унаследованных банком проблем, которые скорее уже больше похожи на обязательство, нежели хоть на какой-либо актив. Другая часть – к активам, которые имеют потенциал возврата, но требуют проведения определенной работы с ними, например дофинансирования или реструктуризации (а если говорить проще, то человеческого труда, времени и денег). Какие-то активы могли потерять в цене (либо даже полностью ее утратить) по рыночным и экономическим причинам, какие-то – из-за слишком оптимистичных ожиданий собственников, финансировавших свои проекты, другие – в результате классического мошенничества. Может оказаться и так, что часть активов была перерезервирована из-за специфики регуляторных требований и после должной работы с документацией они окажутся в категории хороших: регулятивная оценка риска и реальная стоимость актива могут серьезно расходиться. А может быть, среди этих 1,1 трлн руб. есть и вовсе что-то иное – публичных данных о передаваемых активах нет.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}
****** ********* * ********** – **** ******, *** ******* * *** *******. ***** **** ** ******* ******** ***** ********* *****: «******* ***** ****** ***? – * ** **** ******** *** *******?» ********** *** ***** ********, *** ************ ** ******* ********** ******* ******* **–**%. *** ***** ******** *** ****** ** ********** *********** ****** * ****** **** ******** – **** ** *****, ** **** *** ***** ** ***** **** ******* (* ** * ** *****). **** **** ******** ******, *** ** * * ***** ********* ******** * ********** *******, ***** ** *** *** ** ******** ****** **** * *****-** ******* ***************, * **** ****** **** ****, ** ******** **** ***** ********* ********* ****. * *** ******: ******** ** * ********* ************ ******, ******* ***** *********** * ******* ************** ******, ************** * *******, **** ***** ********** ******** ** ********** ***** ********** *****? **** ** * *********** * **** *****-**** ************** * **** ****, ** *****? * **** ***, ** ********* ******** *** ****** * **** ** *** ** ********* *********** *********?
********, *** ***** ******** *********** ************ **** ******* ********** *** ****** ***********, **, ***, ** *** *****. * **** *** **********, *** ***** ********, ***** ****, * ******** ********** ***** * ******* ******* * ** ***** * **** ******, ********* * ********** ****** ******** (****** ********** **** *** *********), **, *** * *******, ******** ******* ***** ***.