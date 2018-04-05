Триллион плохих долгов

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Цифра в 1,1 трлн руб. – а именно столько активов санируемые Центробанком кредитные организации передадут в создаваемый фонд плохих долгов – если и не поражает воображение, то заставляет задуматься. Вопрос не в том, как родилась эта цифра (понятно, что из простого сложения межбанковских депозитов, которыми «ФК Открытие» и Бинбанк финансировали активы своих «дочек»), а в том, что за ней стоит в действительности.

Всему, что будет передаваться в фонд, можно, строго говоря, дать одно общее название – «проблемные активы». Хотя на самом деле за этим словосочетанием может скрываться что угодно. Часть активов может относиться к категории старых, давно унаследованных банком проблем, которые скорее уже больше похожи на обязательство, нежели хоть на какой-либо актив. Другая часть – к активам, которые имеют потенциал возврата, но требуют проведения определенной работы с ними, например дофинансирования или реструктуризации (а если говорить проще, то человеческого труда, времени и денег). Какие-то активы могли потерять в цене (либо даже полностью ее утратить) по рыночным и экономическим причинам, какие-то – из-за слишком оптимистичных ожиданий собственников, финансировавших свои проекты, другие – в результате классического мошенничества. Может оказаться и так, что часть активов была перерезервирована из-за специфики регуляторных требований и после должной работы с документацией они окажутся в категории хороших: регулятивная оценка риска и реальная стоимость актива могут серьезно расходиться. А может быть, среди этих 1,1 трлн руб. есть и вовсе что-то иное – публичных данных о передаваемых активах нет.