Центробанк создает фонд плохих долгов на 1,1 трлн рублей

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Скоро и сам «Траст» может перестать быть банком Nikolay Korchekov / Reuters

ЦБ создаст банк плохих долгов на базе «Траста», куда санируемые банки передадут активы на 1,1 трлн руб. Регулятор рассчитывает вернуть до 40–60% этой суммы и готовится взыскивать убытки с собственников взятых на санацию банков

Центробанк создаст банк плохих долгов на базе «дочки» проходящего процедуру санации банка «ФК Открытие» – «Траста», сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Банк плохих долгов будет работать не как кредитная организация, а как фонд, добавил он. «В течение 2018 г. мы даже, возможно, предусматриваем сдачу банком лицензии», – продолжил Поздышев.

Во что обошлась санация Часть ликвидности, которую получили санируемые банки, была дана им на льготных условиях. Всего «ФК Открытие» получил 710 млрд руб. ликвидности, из них по льготной ставке 0,5% – 380 млрд руб. Бинбанк получил 418 млрд руб., из них льготными были 170 млрд руб. Промсвязьбанк – 330 млрд и 230 млрд руб. соответственно. Часть льготной ликвидности была конвертирована в капитал банков. Это был бридж-кредит на пару месяцев, до того момента, как пройдет докапитализация банков, рассказал Поздышев. Всего на докапитализацию санируемых банков ЦБ направил 626 млрд руб., напомнил Поздышев. Из них 456 млрд руб. получила группа «ФК Открытие», включая сам банк, «Росгосстрах» и пенсионные фонды. Еще 113 млрд руб. было передано Промсвязьбанку и 56,9 млрд руб. – Бинбанку. Дополнительно Промсвязьбанк должен получить еще 130 млрд руб. в виде самих ОФЗ, выданных ранее санируемым банкам по госпрограмме докапитализации. После этого докапитализация всех санируемых банков будет завершена, сообщил Поздышев. Сейчас акции этих банков стоят 400–450 млрд руб., ЦБ рассчитывает, что через три-четыре года санируемые банки будут зарабатывать 15% на капитал и акции банка подорожают до 600 млрд руб.

Банк помимо собственных убытков примет на себя основные убытки других санируемых банков. В основном это будут плохие активы «Рост банка», частично – Промсвязьбанка и санируемого им АвтоВАЗбанка. Последние передадут «Трасту» плохие и непрофильные активы. Активы Промсвязьбанка и АвтоВАЗбанка, санацией которого тот занимался, тоже будут разделены на плохие и хорошие, рассказал Поздышев.

Промсвязьбанк передаст плохие активы «Трасту», а хорошие оставит у себя, АвтоВАЗбанк – «Трасту» и «ФК Открытие» соответственно. Очищенная и оставшаяся часть баланса Промсвязьбанка будет передана Агентству по страхованию вкладов через Росимущество. Впоследствии на его базе будет создан опорный банк для оборонно-промышленного сектора.

Фонд на триллион

Общий размер фонда плохих активов составит около 1,1 трлн руб., сообщил Поздышев. Это примерно соответствует размеру расшитого межбанка: балансы плохих банков финансировались хорошими банками. Около 779 млрд руб. – депозиты от Бинбанка «Рост банку», 372 млрд руб. – депозит «ФК Открытие» в «Трасте».

Докапитализировать банк плохих долгов ЦБ не будет, сказал Поздышев. Финансироваться работа банка будет за счет кредита регулятора, который тот предоставит ему взамен межбанковских кредитов от санируемых банков. Это будет кредит сроком на один год с возможностью дальнейшей пролонгации – 1,1 трлн руб. по ставке 0,5%. Фонд непрофильных активов будет работать не менее трех лет, полагает Поздышев. Если активов в фонд добавится, регулятор увеличит кредит, уточнил он.