Финансы / Банки

Обнаружены пропавшие из Промсвязьбанка кредитные досье

Их вывезли на автомобиле без номеров в ночь перед санацией
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Следствие обнаружило 500 кредитных досье на сумму не менее 100 млрд руб., пропавших из Промсвязьбанка накануне санации. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«16 марта были в результате следственных мероприятий обнаружены кредитные досье в помещении бизнес-центра "Максима плаза"», – сказал он.

В ночь с 14 на 15 декабря перед введением в банк временной администрации кредитные досье были вывезены на автомобиле без номеров, уточнил Поздышев. Следствие нашло документы благодаря тем, кто эти документы вывозил, добавил зампред ЦБ.

Пока у регулятора доступа к кредитным досье нет: документы обнаружены в рамках следствия и являются вещественными доказательствами. «Нам, конечно, очень хотелось бы узнать, что было найдено, чтобы понять, все ли это пропавшие кредитные досье, есть ли там вся документация, есть ли там договоры залога», – пояснил Поздышев.

Регулятор объявил о санации и вводе временной администрации в Промсвязьбанк 15 декабря. Временная администрация обнаружила, что из санируемого банка пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд руб. В январе ЦБ заявил, что обратился в Генпрокуратуру по факту пропажи документов из банка.

Также ЦБ сообщил в правоохранительные органы о сделках, прошедших в Промсвязьбанке, Бинбанке и «ФК Открытие» (все три проходят процедуру финансового оздоровления) накануне санации. «По всем трем группам Центральным банком и временными администрациями, управляющими этими банками, поданы заявления в правоохранительные органы», – добавил Поздышев.

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