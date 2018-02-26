Статья опубликована в № 4516 от 27.02.2018 под заголовком: Алексей Ананьев: В банковских и финансовых организациях участвовать больше не хочу

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Владелец «Техносерва», бывший совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев Личный архив

Интервью «Ведомостям» Алексей Ананьев давал в основанном им Институте русского реалистического искусства. Уезжать из России, как его младший брат Дмитрий, он не собирается: главное в его жизни здесь. Проблемы Промсвязьбанка не были секретом, признает Алексей Ананьев, но ввод временной администрации под конец года стал для него неожиданным. Старший Ананьев не хотел, чтобы его имя ассоциировалось с рухнувшим банком, которым он не управлял, и предложил брату разделить активы. В результате Алексей Ананьев вернулся к тому, с чего начинал много лет назад: он единственный владелец IT-компании «Техносерв» и, по его мнению, больше не входит в золотую сотню Forbes, где в последнем рейтинге занимал 58-е место.

– Мы с вами встречаемся в Москве. Вы приняли решение оставаться в России? Не планируете отъезд из страны?

– Даша, у меня не было такого вопроса в принципе – оставаться или не оставаться. Потому что все, что важно для меня в жизни, оно находится здесь: родители, семья, работа. Я свою жизнь не представляю в другой стране – не уезжал и уезжать не планирую.

– Ваш брат принял для себя другое решение.

– Не знаю, какое решение он принял для себя. Да и не уполномочен говорить за него. Я говорю за себя.

– Расскажите, какие у вас сейчас с братом взаимоотношения с учетом того, что рухнул Промсвязьбанк – отправился на санацию. Вы были в числе акционеров банка.

– Конечно, был. У нас взаимоотношения двух братьев. Что бы ни происходило, есть вещи основополагающие, которые не меняются. Хотя мы приняли решение, что каждый будет вести свой бизнес самостоятельно.

О разделе бизнеса

– Правильно ли я понимаю, что вы решили разделить активы?

– Да, абсолютно верно. Мы решили поделить активы вскоре после ввода временной администрации в банк. Это было предопределено ситуацией декабря.

– Как это произошло?

– Я сделал предложение Дмитрию и благодарен, что он это предложение принял. Мы обменялись долями в активах – это была безденежная сделка. Активы разделены исходя из того, кто чем исторически занимался. Я полностью владею и управляю группой компаний «Техносерв» и всем, что касается информационных технологий. Я вышел из акционеров «Промсвязькапитала», передав свою долю брату, а брат вышел из акционеров «Техносерва». Теперь у меня 100% «Техносерва», а у брата – 100% «Промсвязькапитала». Таким образом, я больше не акционер Промсвязьбанка и «Возрождения», больше не имею отношения к финансовым активам. А группа ПСН, медиа всегда принадлежали Дмитрию.

– Почему вы предложили брату разделить бизнес?

– Несмотря на то что ключевые активы принадлежали нам поровну, каждый операционно отвечал за свой сегмент. Дмитрий занимался банками и «Промсвязькапиталом», а я – «Техносервом». После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас будет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял.

О Промсвязьбанке

– Вы хотите, чтобы ваше имя не было связано с тем, что происходит сейчас с Промсвязьбанком?

– Вы понимаете, это правильно в той части, что я не влияю на то, что происходит с финансовыми активами. Да и раньше не влиял.

– Вообще никогда не влияли?

– Только как член совета директоров банка. Операционно никогда не участвовал.

– Но вам было известно о том, в каком состоянии находился Промсвязьбанк? Это стало для вас неожиданностью или это прогнозируемый результат?

– То, что у банка есть проблемы, проблемные активы, – это ни для кого не было секретом. Об этом знали и регулятор, и аудитор, и рейтинговые агентства. Эта тема постоянно заслушивалась на совете директоров. И те предложения, с которыми выходил менеджмент, – роспуск резервов и решение вопроса с проблемными активами за счет использования операционной прибыли – полностью нами одобрялись. Понимание и осознание ситуации у совета директоров было. Был вопрос с темпами. Но мы с вами понимаем, какая сейчас экономическая ситуация в стране. Мы видели, что банк операционно прибыльный, что банк эту прибыль увеличивает и потенциал для решения накопленных проблем в перспективе-то был. Что стало для меня неожиданностью? Откровенно говоря, то, что регулятор принял решение в декабре, под конец года. ЦБ остро поставил вопрос о доформировании резервов. На мой взгляд, существенно более тяжелая ситуация, учитывая информационный фон в банковском секторе, была с ликвидностью. К концу ноября ситуация с ликвидностью в Промсвязьбанке стала улучшаться, поэтому решение было неожиданным. Очевидно, что у ЦБ была информация, которой не владели ни я, ни совет директоров. Обсуждать действия ЦБ, а тем более их оспаривать я не буду. В конце концов, вы правы: проблемные активы были, это результат работы банка. В первую очередь надо спрашивать с самих себя.

– Считаете ли вы, что развод по активам станет аргументом для ЦБ (или нового акционера и менеджмента) не взыскивать с вас активы в пользу банка?

– Я для себя об этом даже не думал. Такого рода разговоров пока не было со мной. В рамках общения с временной администрацией по текущим вопросам тема такая не поднималась.

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