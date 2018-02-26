Братья Ананьевы разделили активы после краха Промсвязьбанка

Ананьевы поделили бизнес по-братски. С утратой банковского бизнеса раздел активов стал логичным Максим Стулов / Ведомости

«После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял», – заявил «Ведомостям» Алексей Ананьев. Сделка, по его словам, была безденежной: он вышел из состава акционеров Promsvyaz Capital B. V. (ей принадлежат контрольные пакеты Промсвязьбанка и банка «Возрождение»), передав долю брату Дмитрию, а тот – из «Техносерва». «Теперь у меня 100% в «Техносерве», а у брата – 100% в Promsvyaz Capital», – резюмирует он. До этого всеми бизнесами братья владели поровну.

Дмитрию Ананьеву теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексею – «Техносерв» и IT-бизнес.

Человеческие отношения с братом сохраняются, говорит Алексей Ананьев, но «не участие в бизнесе, не контроль».

Представитель Promsvyaz Capital пообещал передать вопросы «Ведомостей» Дмитрию Ананьеву, но с ответами не вернулся. Представитель ЦБ, забравшего Промсвязьбанк в свой Фонд консолидации банковского сектора и потребовавшего от Ананьевых срочно сократить долю в «Возрождении», от комментариев отказался.

Санация и раздел

Причиной раздела бизнеса Ананьевых стала санация Промсвязьбанка, уверен бывший первый зампред ЦБ и председатель совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» Олег Вьюгин. Основные активы Promsvyaz Capital – Промсвязьбанк и «Возрождение», инвестиции в Промсвязьбанк фактически равны нулю, поскольку его уставный капитал списали до рубля, а «Возрождение» должно быть продано, говорит аналитик Moody’s Лев Дорф. Планируется, что сделка будет безденежная, рассказывали «Ведомостям» два человека, близких к «Возрождению». «Фактически компания [Promsvyaz Capital] становится пустой – без активов, но с долгами», – констатирует Дорф.

Возможно, раздел связан с тем, что Промсвязьбанк может начать процесс по взысканию активов с бывших собственников и таким образом братья пытаются оградить часть бизнеса, не исключает он. «Возможно, не хотят ставить под удар другие активы, – согласен партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный, – но все зависит от того, принимал ли Алексей Ананьев решения [о сделках банка]». Если он просто был председателем совета директоров и не занимался оперативным управлением, вряд ли могут возникнуть претензии. Ананьев говорит, что банком никогда не управлял и временная администрация не вела с ним разговоров о взыскании активов.

Раздел выглядит логичным, считает Вьюгин: «Между банковским и IT-бизнесом синергия еще могла быть, теперь банковский бизнес, по сути, утрачен, а синергии между девелопментом и IT точно нет», – полагает он.

IT-бизнес сам по себе самодостаточный, это так или иначе растущий сектор, девелопмент в этом смысле более тяжелый бизнес, замечает Вьюгин.

Брат за брата не в ответе

Бизнес «Техносерва» действительно связан с Промсвязьбанком – у компании в банке «серьезный кредит», признал Алексей Ананьев, но критической зависимости нет. Размер долга он не раскрывает, но говорит, что по долгам компания платит и реструктуризаций не было (банк это не комментирует).

Группа ПСН тоже кредитовалась в Просмвязьбанке. В конце января банк обратился в Московский арбитражный суд с иском к фирме «Бережковский комплекс» о взыскании 6,27 млрд руб. (информация о комплексе «На Бережковской» есть и на сайте группы ПСН). «ПСН проперти менеджмент» (ПСН ПМ) сообщила на прошлой неделе, что намерена провести реструктуризацию выпуска облигаций на 10 млрд руб. «Банк в течение долгого времени был ядром наших активов, и вся деятельность различных бизнесов так или иначе была связана с банком. Прямо и косвенно», – сообщил Алексей Ананьев «Ведомостям».

«Мне кажется, это история о том, что брат за брата не в ответе. Самый большой общий бизнес – Промсвязьбанк, его теперь нет. А остальное, более мелкое, можно постараться продать и разделить», – полагает сотрудник крупного инвестбанка.

В сентябре прошлого года ЦБ забрал на санацию Бинбанк, и, хотя его владельцы Микаил Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев активы не делили, к моменту прихода в банк регулятора у Шишханова оставался только банк, доли в других бизнесах семьи он продал – деньги были нужны на пополнение капитала Бинбанка. В интервью «Ведомостям» в сентябре прошлого года Шишханов сообщил, что сильно переживает, что санация Бинбанка связана с именем Гуцериева – ответственность за необходимость финансового оздоровления банка Шишханов взял на себя. «Меня очень смущает, когда говорят о семье. Мы друг друга поддерживаем, но у каждого свой карман и свой бизнес. Семья – это не значит, что деньги общие. Это же не мафиозный клан, в котором все деньги на одном столе и делим их, как хотим. Я самостоятельный предприниматель, мы координируемся, чтобы не конкурировать: они не занимались банком, я не занимался нефтью. Гуцериев пытался мне помочь всеми силами – я ему за это очень благодарен», – говорил он.

Как российские бизнесмены делили активы