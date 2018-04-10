Банки увеличили разницу курсов покупки и продажи валюты

Разница в курсах покупки-продажи валюты у некоторых банков достигает почти 8 рублей, как и в кризисном 2014 году

Устанавливая широкие спреды, банки пытаются защититься от скачков валютного курса и заработать на волатильности, говорит Кирилл Лукашук из АКРА Андрей Гордеев / Ведомости

После вчерашнего ослабления рубля и продолжающегося падения сегодня ряд банков резко увеличили спреды на покупку-продажи валюты.

У Газпромбанка по доллару спред составляет 6,5 руб.: он готов купить доллар за 59,75 руб. и продать за 66,25 руб. По евро спред составляет 7,95 руб.: покупка – 73,65 руб., продажа – 81,6 руб., следует из данных на сайте банка. Большие спреды установил Московский кредитный банк (МКБ): по доллару – 6 руб. (покупка – 58,5 руб., продажа – 64,5 руб.), по евро – 7 руб. (покупка – 71,8 руб., продажа – 78,8 руб.), следует из данных в мобильном приложении МКБ.

У «Юникредита» спреды по евро – 6,81 руб. (покупка – 75,1 руб., продажа – 81,91 руб.), по доллару – 5,06 руб. (покупка – 61,19 руб., продажа – 66,25 руб.).

У Сбербанка спред составляет 2,8 руб. по доллару и 3,12 руб. по евро. У ВТБ – по 3 руб.

К 11.20 мск курс доллара вырос на 2,6 руб. до 63,26 руб. Курс евро – на 3,3 руб. до 78 руб. Курс доллара в понедельник вырос на 2,18 руб. до 60,37 руб., евро – на 3,01 руб. до 74,39 руб.

Устанавливая широкие спреды, банки пытаются защититься от скачков валютного курса и заработать на волатильности, говорит Кирилл Лукашук из АКРА.

В 2014 г., когда обвалился курс рубля, банки также устанавливали широкие спреды на покупку-продажи валюты.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей Газпромбанка, МКБ и «Юникредита», а также других крупных кредитных организаций.