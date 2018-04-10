Финансы / Банки

У Райффайзенбанка произошел сбой в проведении платежей

Клиенты не могут провести операции через приложение, банк обещает устранить неполадки через час-два
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

У Райффайзенбанка произошел сбой с проведением клиентских платежей. Трем сотрудникам «Ведомостей» не удалось сделать перевод через мобильное приложение Райффайзенбанка. Время ожидания в колл-центре банка для корреспондента «Ведомостей» составило около 18 минут, там предложили дать распоряжение на перевод, но исполнено оно будет только завтра.

В одном из отделений Райффайзенбанка его сотрудники сообщили, что произошел сбой, банк испытывает трудности с push-уведомлениями, что делает невозможным проведение платежа или перевод через приложение. Причина сбоя — большая нагрузка, сообщил сотрудник отделения. Неполадки должны быть устранены в течение часа-двух, сказал он.

Провести операции через онлайн-банк в интернете можно, отметил он.

В отделении было также несколько клиентов, интересовавшихся проблемой с платежами.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя Райффайзенбанка.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике