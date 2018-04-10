ЦБ готов применить валютные интервенции при необходимости

ЦБ пытается успокоить рынок, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров Евгений Разумный / Ведомости

Если будет нужно, ЦБ начнет проводить валютные интервенции – продавать валюту на рынке для обеспечения финансовой стабильности, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. У ЦБ есть разные инструменты для поддержания финансовой стабильности, в том числе валютное репо и продажа валюты на рынке, сказал он. «Инструменты, они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации», – передал слова Швецова «Интерфакс».

В понедельник курс доллара вырос на 2,18 руб. до 60,37 руб., евро – на 3,01 руб. до 74,39 руб. Во вторник курс рубля продолжил падение: к 17.03 мск евро подорожал еще на 3,7 руб. до 78,5 руб., доллар – на 2,81 руб. до 63,47 руб. Во вторник утром председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что рисков финансовой стабильности регулятор сейчас не видит, необходимости применять системные меры нет, но ЦБ отслеживает ситуацию и по мере необходимости может какие-то «коррекции возможные вводить».

ЦБ пытается успокоить рынок, говорит главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Ни в пятницу, когда объявили о санкциях, ни в понедельник, ни во вторник ЦБ на рынке не присутствовал – курс рубля корректировался без какой-либо поддержки, замечает он. «Дальнейшее развитие ситуации пока неопределенное, есть политические риски. Если курс рубля продолжит существенное падение, ЦБ может выйти с интервенциями. Возможно, если доллар подорожает до 65–70 руб., мы увидим присутствие на рынке ЦБ», – заключает Тихомиров.