«ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт

Ярослав Чингаев для «Ведомостей»

По техническим причинам сейчас возможны двойные списания по картам, предупреждают клиентов при звонке в колл-центре банка «ФК Открытие». «В ближайшее время информация о денежных средствах на счетах будет восстановлена», – сообщают в колл-центре.

Пресс-служба «ФК Открытие» пояснила, что сбой вызван действиями одного из банков - участника платежной системы MasterCard. Название банка пресс-служба не уточнила. Она сообщила, что этот банк «допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков», когда они расплачивались или снимали наличные в тех торговых точках и банкоматах, которые он обслуживает.

«Среди таких клиентов оказались и держатели карт нашего банка, о чем мы и обязаны их предупредить», - отметила пресс-служба «ФК Открытие». По данным банка, речь идет о «незначительных» операциях.

Проблемы могут наблюдаться и у некоторых корпоративных карт для предпринимателей «Точка». В колл-центре «Точки» сообщили, что у некоторых корпоративных карт банка сейчас также происходит двойное списание средств, однако заверили, что в пятницу лишние потраченные средства вернутся.

В 2017 г., незадолго до санации «ФК Открытие», банк продал бренд и программное обеспечение двух других принадлежащих ему банков – Рокетбанка и «Точки» (однако они продолжают работать на лицензии «ФК Открытие»). Первый специализируется на бизнесе дебетовых карт, второй в том числе предлагает корпоративные карты для предпринимателей.

«ФК Открытие» в 2017 г. входил в топ-20 банков по размеру портфеля кредитных карт, по данным Frank RG, основанным на управленческой отчетности. Портфель кредитных карт банка по МСФО в 2016 г. составил 7,26 млрд руб. (более свежих данных банк не публиковал).

Сейчас «ФК Открытие» предлагает шесть различных кредиток, в том числе карты для путешественников, автомобилистов и с бонусами РЖД.

ЦБ взял «Открытие» на санацию 29 августа прошлого года. Этот банк стал первым, который регулятор спасал по новой схеме – через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Тогда ЦБ сообщал, что оздоровление «ФК Открытие» пройдет в два этапа, которые займут от 6 до 8 месяцев. Прежняя схема, когда Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выдавало инвестору льготный кредит на оздоровление проблемного банка, занимала от 10 до 15 лет, указывал ЦБ.