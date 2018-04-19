ЦБ призвал страховщиков меньше вкладывать в госбумаги и банки
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Страховщики жизни должны снижать долю вложений в банки и государственные бумаги, сообщил в четверг зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Резервы страховщиков жизни - это недооцененный ресурс для реального сектора экономики, поэтому средства нужно направлять в инструменты долгосрочного характера, в частности в долгосрочные облигации корпораций, проектное финансирование и концессионные соглашения, говорит он.
«Возможно, нам следует идти тем же путем, каким мы шли по НПФ, – устанавливать более жесткие критерии относительно вложений в кредитные организации и, может быть, в определенной степени сократить уровень государственных ценных бумаг, в которые тоже могут вкладываться [страховщики]», – сказал Чистюхин. В ближайшее время регулятор сравнит требования к портфелям страховщиков жизни и НПФ, пообещал он.
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