Финансы / Страхование

Дело против бывшего совладельца «Росгосстраха» возбудили по заявлению руководства «ФК Открытие»

Сергей Хачатуров арестован. Банк считает, что он совершил растрату
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«ФК Открытие» начал преследование бывших владельцев «Росгосстраха»: по заявлению руководства банка возбуждено дело о растрате. Сергей Хачатуров арестован.

Лефортовский суд 18 апреля арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления «Росгосстраха» Данила Хачатурова, сообщил в четверг адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников. Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщил представитель суда. По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО «Росгосстрах»: «Новый собственник считает, что ему чего-то недодали».

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